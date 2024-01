„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume erwischt Kandidaten kalt – „Man hat mich mit viel Geld gezwungen“

Neue Woche, neues Rateglück? In der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ gibt es ein echtes Schauspielerduell. In der Folge am Montag (15. Januar) treffen „Stromberg“-Star Christoph Maria Herbst und Christina Athenstädt („Die Heiland – Wir sind Anwalt“) aufeinander.

Doch noch bevor es losgeht, wendet sich „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume an seinen berühmten Quiz-Gast Christoph Maria Herbst und macht den sonst so sprachgewandten TV-Star für einen kurzen Moment sprachlos.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume trifft ins Schwarze

„Unser lieber Freund Christoph Maria Herbst, du siehst so aus, als ob du aus dem Urlaub kommst“, fragt Pflaume den Schauspieler zunächst. Der antwortet: „Nee, aber ich könnte mal wieder.“

Schließlich hakt der ARD-Moderator weiter nach und bringt seinen Gast aus dem Konzept.

Kai Pflaume: „Seit du das letzte Mal bei uns warst, bist du ja jetzt auch unter die Moderatoren gegangen. Du bist ja jetzt quasi Kollege geworden.“

Christoph: „Äh wo noch mal, hilf mir.“

Kai Pflaume: „Terra X.“

Christoph: „Richtig.“

Da dämmert es dem 57-Jährigen endlich und er sammelt sich wieder. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von „Terra X: Faszination Erde“ begab sich Christoph Maria Herbst auf eine Expeditionsreise nach Australien und moderierte dort. Kai Pflaume will von ihm wissen, wie es überhaupt dazu gekommen sei.

„Es hat großen Spaß gemacht, man hat mich mit viel Geld gezwungen. Und es hieß, Kai Pflaume sei auch angefragt worden. Da hab ich gesagt: ‚Nee, das mache ich.‘“

Mehr News:

Und wer weiß, denkt sich auch „Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume, vielleicht können die wissenswerten Infos bei „Terra X“ Christoph Maria Herbst in der Quizsendung irgendwann noch mal hilfreich sein. In dem Fall steht für Herbst fest, dass seine Gegner dann definitiv „keine Chance“ hätten.