„Wer weiß denn sowas?“-Gast liebäugelt mit Moderatoren-Posten – Pflaume reagiert eindeutig

Es gibt TV-Stars, die wohl eindeutig mit einer Show in Verbindung gebracht werden. Während in dem ARD-Format „Wer weiß denn sowas?“ Kai Pflaume den Hut aufhat, ist es bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Günther Jauch.

Letzterer stattete erst kürzlich seinem Kollegen für die 1.000. Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ einen Besuch im Studio in Hamburg ab und hatte gleich mal Talkshow-Legende Markus Lanz im Gepäck. Monate später ist Jauch jetzt wieder Thema in der Show.

„Wer weiß denn sowas?“-Gast strebt Pflaumes Posten an

Als Gäste geladen am frühen Donnerstagabend (13. April) sind für das Team von Bernhard Hoëcker Podcaster Komiker Tarkan Bagci, und Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva an der Seite von Elton.

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator Kai Pflaume sagt über Bagci: „Man hat’s natürlich direkt gemerkt, du kommst aus dem Comedy-Fach. Hast auch für andere schon geschrieben…“ Tarkan Bagci vollendet den Satz mit: „Ich habe es mit Journalismus probiert, dann war recht schnell klar, lieber etwas weniger Seriöses.“

Kai Pflaume hakt nochmal nach. Er will wissen, ob sein Gast zukünftig auch weiter im Hintergrund arbeiten will oder nicht auch Interesse an einer eigenen Comedy-Show hätte. Die Antwort folgt prompt. „Wenn du keine Lust mehr hast, sag Bescheid.“ Dass er von Tarkan Bagci abgelöst werden könnte, hatte Pflaume offensichtlich nicht bedacht.

Kai Pflaume frotzelt über Günther Jauch

Doch es gibt eine Alternative. „Ansonsten ‚Wer wird Millionär?‘ würde ich sehr gerne irgendwann mal machen. Aber: Es braucht, glaube ich, noch zehn, fünfzehn Jahre, bis Günther Jauch…“ – den Ratestuhl abgibt, wollte er wohl sagen. Kai Pflaume lacht ihm zustimmend zu und frotzelt: „Schauen wir mal, wo zuerst Bedarf entsteht.“

Mehr News:

Es klingt wie ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Jauch, vor allem aber wie eine Spitze in Bezug auf sein Alter. Denn der RTL-Moderator ist zehn Jahre älter als sein Kollege. Die Chancen, dass er seine TV-Karriere also früher an den Nagel hängt, stehen gut. Bleibt abzuwarten, wie es dann weitergeht, sollte es nach Jauch überhaupt eine „Wer wird Millionär?“-Fortsetzung geben. Einen bereitwilligen Nachfolger gäbe es zumindest schon mal.