„Wer weiß denn sowas?“: Frank Plasberg feiert Comeback – „Schöner, als ich es mir vorgestellt habe“

Am vergangenen Wochenende (29. Oktober) war es so weit, die Uhr wurde wieder um eine Stunde zurückgestellt. Da es dementsprechend auch eine Stunde früher dunkel wird, nehmen viele Menschen bereits am späten Nachmittag auf dem gemütlichen Sofa Platz. Passend zu der dunklen Herbstzeit wird bereits um 18 Uhr die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ ausgestrahlt.

Moderator Kai Pflaume führt charmant durch die Quizsendung im Ersten, in der der Wissensstand der prominenten Gäste auf die Probe gestellt wird. In mehreren Raterunden treten die Teamkapitäne Elton und Bernhard Höcker mit jeweils einem der prominenten Gäste gegeneinander an und spielen um eine Geldsumme. Ein Gast der Quizshow feierte nun sein Comeback auf den Fernsehbildschirmen.

„Wer weiß denn sowas?“: Frank Plasberg ist zurück

In der aktuellen Folge treten die ehemalige ARD-Moderatorin Anne Gesthuysen und Lebenspartner und Fernsehmoderator Frank Plasberg gegeneinander an. Direkt zu Beginn der Folge begrüßt Moderator Kai Pflaume den prominenten Gast Frank Plasberg mit den Worten: „Herzlich willkommen zurück im Fernsehen!“ Es folgt ein tosender Applaus des Publikums. Pflaume fragt weiter: „Ist das das erste Mal, dass du seit deinem bewusst gewählten Abschied aus dem Fernsehen wieder in einem Fernsehstudio sitzt?“ Der Moderator spielt auf den Ausstieg Plasbergs als Moderator der ARD-Sendung „Hart aber fair“ vor rund einem Jahr an, seitdem Plasberg eher als Produzent im Hintergrund tätig ist.

Der „Wer weiß denn sowas?“-Gast beichtet daraufhin lachend: „Viele Tage saß ich am Telefon und habe mich gefragt, wann einer anruft. Gestern Abend ging dann das Telefon, jemand sei ausgefallen. Bring deine Frau dann gleich mit!“ Gesagt, getan. Nun sitzt der ehemalige Moderator gemeinsam mit Partnerin Gesthuysen im Studio der ARD-Show. Auf die Frage, ob sich Plasberg an sein neues Leben gewöhnt hätte, antwortet er: „Mir ist nicht langweilig und es fühlt sich noch schöner an, als ich es mir vorgestellt habe.“ Der 66-Jährige scheint seine Entscheidung keine Sekunde lang bereut zu haben.

Plasberg erzählt außerdem von seinem letzten Urlaub, den er nun so richtig genießen konnte: „Ich hab so einen alten Kahn, mit dem war ich fünf Wochen lang unterwegs, durch Holland. Ich hab Städtchen von hinten gesehen, hab in alten Häfen gelegen und hatte keinen Zeitdruck. Es war großartig!“ Doch die Teilnahme an „Wer weiß denn sowas?“ scheint für den ehemaligen Moderator eine Herzensangelegenheit gewesen zu sein.