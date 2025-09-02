„Wer weiß denn sowas?“: Nachfolger von Elton soll feststehen – jetzt kursiert der Name

Die neue Staffel der ARD-Vorabendshow „Wer weiß denn sowas?“ startet im Oktober. Die Aufzeichnungen beginnen bereits am Mittwoch (3. September). Kai Pflaume moderiert erneut, Bernhard Hoecker bleibt Team-Kapitän. „Gefragt – gejagt“ läuft davor um 17:15 Uhr bis Jahresende.

Auf Eltons langjährigem Platz könnte nun ein bekannter Schauspieler sitzen.

„Wer weiß denn sowas?“-Nachfolger soll feststehen

Laut „Bild“ soll Wotan Wilke Möhring nun Eltons Nachfolger werden. Er ist der ARD vertraut, spielte lange Zeit in „Tatort“. Außerdem war er von 2010 bis 2022 in „Stralsund“ zu sehen und wirkte in „Sloborn“ mit. Die Rolle als Quizshow-Teilnehmer ist für ihn neu. Möhring wird wohl eigene Akzente setzen.

Elton überraschte kürzlich mit seinem Ausstieg. Er sagte damals: „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein. Und es war vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“

Elton widmet sich anderen Projekten

Langweilig wird es für Elton nicht. Für RTL entsteht bereits das neue Primetime-Format „Die Unzerquizbaren.“ Dort wird er gemeinsam mit Stefan Raab vor der Kamera stehen. „Wer weiß denn sowas?“-Fans können gespannt sein, wie sich Eltons neues Projekt entwickelt. Die ARD setzt nun auf frischen Wind bei der Quizshow.

Wotan Wilke Möhring dürfte die Sendung wohl anders gestalten als Elton. Die Zuschauer erwartet weiterhin spannende Unterhaltung, überraschende Fragen und unterhaltsame Antworten. Mit ihm startet „Wer weiß denn sowas?“ in eine neue Ära, während Elton sich neuen TV-Abenteuern widmet.

