Nachfolger von Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ offiziell – Kai Pflaume mit deutlichem Urteil

Die Karten am Quiz-Pult werden neu gemischt! „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring übernimmt künftig die Rolle des Teamleads bei „Wer weiß denn sowas?“. Die ARD hat die Gerüchte nun in einer Mitteilung bestätigt. Am 13. Oktober 2025 startet die Kult-Show dann in ihre zwölfte Staffel.

Gastgeber Kai Pflaume fällt ein deutliches Urteil zum Neuzugang: „Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat. Die Abkürzung von Wotan Wilke Möhring ist nicht zufällig ‚WWM‘, also ‚Wer Weiß Mehr.’“ Charmanter konnte man seinen Einstieg wohl kaum beschreiben.

Nachfolger von Elton bei „Wer weiß denn sowas?“ offiziell

Auch Wotan Wilke Möhring selbst zeigt sich zuversichtlich für seine neue TV-Rolle: „Jetzt darf ich immer kommen: Das finde ich super! Von absurd bis unglaublich – ich bin für alle Fragen zu haben.“ Der „Tatort“-Star startet nicht ganz ohne Vorerfahrunf in seinen neuen Job. Denn Möhring hatte bereits etliche Gastauftritte in der Quizshow und konnte schon damals sein Wissen unter Beweis stellen.

Sein Gegenspieler bleibt Bernhard Hoëcker, der sich schon auf die Duelle freut und gespannt ist, „wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän bei ‚WWDS?‘ anwenden wird.“

Elton-Abschied bei „Wer weiß denn sowas?“

„Wer weiß denn sowas?“ und Elton waren seit Tag eins miteinander verbunden. Für den Entertainer endet damit ein Kapitel. Nach zehn Jahren verabschiedete er sich im März mit den Worten, er wolle mehr Zeit für Familie, Freunde und sich selbst haben.

„Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen“, verriet der Moderator damals in einer Pressemitteilung des Senders. Am 26. April bekam er in der ARD eine eigene Abschiedsshow.

Die ARD stellte nach Eltons Abschied schnell klar, dass das Format weiterhin bestehen bleibt: „Die beliebte Quizsendung ‚Wer weiß denn sowas?‘ wird in bewährter Form und natürlich mit Bernhard Hoëcker fortgesetzt. Die Nachfolge von Elton wird rechtzeitig bekannt gegeben.“ Nun ist klar: Wotan Wilke Möhring bringt bald frischen Wind ins Quizduell.