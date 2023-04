„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Deutliche Ansage an Elton – „Bescheuert“

18 Uhr in der ARD ist „Wer weiß denn sowas?“-Zeit. Das war auch an diesem Montag (3. April 2023) nicht anders. Und es sollte lustig werden. Denn nicht nur die Team-Kapitäne Elton und Bernhard Hoëcker sind hauptberuflich Komiker, auch die Gäste haben sich zum Wochenstart der Comedy verschrieben.

So durfte neben Bernhard Hoëcker „Manta, Manta“-Star Michael Kessler Platz nehmen, während Elton mit „Let’s Dance“-Star und Stand-up-Comedian ins „Wer weiß denn sowas?“-Rennen ging. Und bereits von Anfang an wurde klar, ganz ernst wurde es heute nicht.

Elton feiert bei „Wer weiß denn sowas?“ Geburtstag

So feierte man in der ARD erst einmal den Geburtstag von Elton nach. Der wurde am Sonntag (2. April 2023) 52 Jahre alt und bekam zu seinem Ehrentag nicht nur einen Mettigel überreicht, sondern auch gleich noch ein ganzes Orchester, das für ihn „Zum Geburtstag viel Glück“ spielte.

Ein sicherlich emotionaler Moment für den einstigen Show-Praktikanten von Stefan Raab, der sich dann aber trotz Geburtstag bei den Fragen beweisen musste. Schließlich hatten die Zuschauer auf ihn gesetzt. Doch schon bei der ersten Frage gerieten Elton und Bielendorfer ins Schwimmen.

Elton liegt daneben

So wollte Kai Pflaume wissen, welche Besonderheit bei den Schauspielauftritten von „Citizen Kane“-Regisseur Orson Welles auffalle. Die Antwortmöglichkeiten bewegten sich von einer Nasenattrappe, über seinen Körper, der stets nur Hüft-aufwärts gezeigt würde bis hin zu einer Tütensuppe, die er sich in jeden Film bereite.

So richtig Ahnung hatten beide nicht. Während Elton auf die Hüfte tippte, machte es sich Bastian Bielendorfer einfacher. „Komm lass uns B nehmen, das ist so bescheuert“, machte er eine deutliche Ansage an seinen Kollegen, dass er ihm in seiner Intuition vertraue. Leider kein kluger Schachzug. So war Orson Welles von körperlichen Komplexen geplagt. Der Star fand seine Nase stets zu klein und nutze daher in jedem Film eine andere Nasenattrappe.