„Wer weiß denn sowas?“: Elton plötzlich baff – er wird zum „Topmodel“

In der aktuellen „Wer weiß denn sowas?“-Folge vom Montagabend (10. März 2025) können sich die ARD-Zuschauer und eingefleischten Quizfans auf zwei GNTM-Stars freuen. Die ehemalige Jurorin der Castingshow und Topmodel Barbara Meier (38) und die frühere GNTM-Siegerin Kim Hnizdo (29) müssen sich den kniffligen Fragen von Showmaster Kai Pflaume stellen.

Als Models sind sie vereint, doch im TV-Studio beim hitzigen Quizduell werden sie zu Erzrivalinnen. Einen kleinen Grund zum Aufatmen gibt es für sie dennoch: Wie gewohnt können sie auf die Unterstützung von Entertainer Elton und Komiker Bernhard Hoëcker zählen.

„Wer weiß denn sowas?“: GNTM-Star überrumpelt Elton

Barbara wird an der Seite von Bernhard starten, wohingegen Kim sich mit Elton als Quizpartner anfreunden muss. Bevor der eigentliche anspruchsvolle Quizmarathon startet, zeigt Kim Hnizdo, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg schlagfertig ist. So bringt sie das Publikum mit einem überraschenden und kreativen Witz aus der Fassung.

Ihr Quizpartner Elton bekommt dabei einen flotten Spruch zu hören und Kim schmiegt sich an seine starke Schulter. Sichtlich stolz und überwältigt zeigt sie sich von Elton und schwärmt lachend: „Ich hab mir Topmodel-Unterstützung geholt!“

„Wer weiß denn sowas?“: Welches Model sichert sich den Sieg?

Schnell wird erkennbar: Elton wirkt zunächst völlig überrumpelt, ist dann aber doch sehr geschmeichelt. Lächelnd gibt er ihr einen Handcheck. Es bleibt spannend, ob das Team auch noch während des Quizduells und schlussendlich noch viel zu lachen hat. Wie werden sich die beiden Topmodels schlagen?

Die gesamte Episode ist in der ARD-Mediathek abrufbar und wird am 10. März 2025 um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ gewohnt von montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.