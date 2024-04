„Wer weiß denn sowas?“: Elton enttäuscht – es geschah direkt am Anfang

In der TV-Show „Wer weiß denn sowas?“ treten zwei Teams gegeneinander an und stellen sich den kniffligen Fragen der Sendung. Dabei erspielen sie pro Frage 500 Euro für sich und ihren Publikumsblock. Je mehr Fragen richtig beantwortet werden, desto mehr Geld bleibt für das Publikum übrig. Es wäre also von Vorteil, dem gegnerischen Team keine Hilfe anzubieten, oder?

In der jüngsten Ausgabe am Donnerstagabend (4. April) von „Wer weiß denn sowas?“ traten Musiker Alexander Klaws und Schauspieler Reiner Schöne in einem spannenden Quiz-Duell gegeneinander an. Während Reiner an der Seite von Elton saß, bildete Alexander ein Team mit Bernhard Hoecker.

Er sorgt bei „Wer weiß denn sowas?“ für Kopfschütteln

„Woher kommt die Redewendung ’sich einen Ast lachen‘?“, half ausgerechnet der Spielgegner Reiner mit einem zustimmenden Nicken bei Antwort C. Diese Antwortmöglichkeiten waren gegeben:

a) Zimmerleute klopften im Mittelalter zum Feierabend freudig auf Holz.

b) Das Keuchen vor Lachen erinnert an den Wind in Baumwipfeln.

c) Im 19. Jahrhundert wurde ein Buckel auch als „Ast“ bezeichnet.



Als Bernhard die Antwort C einloggte und sich diese als richtig erwies, konterte Elton mit einem schüttelnden Kopf und einer Handbewegung in Richtung Reiner und sagte zu Bernhard: „Musst nur hier rübergucken“. Daraufhin fragte Bernhard: „Hat er es gesagt?“, was darauf hinwies, dass er Reiners „Hilfestellung“ gar nicht bemerkt hatte.

Elton antwortete enttäuscht mit einer abwinkenden Geste. Fraglich blieb, ob Reiner sich der Spielregeln wirklich bewusst war. Dieser fand es samt Publikum jedoch nur witzig. Am Ende erspielten Alexander Klaws und Bernhard satte 4.934 Euro für ihren Publikumsblock und gewannen haushoch.

„Wer weiß denn sowas?“ läuft von Montag bis Freitag um 18 Uhr im Ersten (ARD) und ist anschließend in der Mediathek abrufbar.