„Wer weiß denn sowas?“: Gast blamiert sich vor laufender Kamera – Hoëcker hat es geahnt

Es ist wieder spannend in der ARD. Am Donnerstagabend (11. Mai 2023) spielen bei „Wer weiß denn sowas?“ zwei legendäre Ex-Fußballer gegeneinander. Welt- und Europameister Andreas „Andy“ Möller, tritt gegen seinen ehemaligen Kollegen Pierre Littbarski an.

Wie immer stellt Moderator Kai Pflaume die zwölf Kategorien des Abends vor. Unter anderem fällt den „Wer weiß denn sowas?“-Gästen das Themenfeld Sport ins Auge. Schließlich sollten beide Experten auf dem Gebiet sein. Oder doch nicht? Pierre Littbarski soll das Publikum am Donnerstagabend eines Besseren belehren.

„Wer weiß denn sowas?“: Pierre Littbarski schnappt sich Kategorie Sport

Anfangen dürfen Elton und Andreas Möller. Überraschenderweise entscheiden sie sich aber nicht für die Kategorie Sport. Prompt liegen sie mit ihrem Tipp im Themengebiert „Schlagzeilen“ falsch und verpassen die Chance auf die ersten 500 Euro.

Pierre Littbarski und Bernhard Hoëcker fackeln nicht lange und entscheiden sich anschließend dann für Sport. Dabei hatten beide eigentlich eine böse Vorahnung. „Bei Sport würden wir uns nur blamieren. Was nehmen wir?“, scherzt der ehemalige Fußball-Profi. „Sport“, antwortet sein Teamkollege lachend. Als es dann auch noch eine Fußball-Frage ist, wiegen sie sich in Sicherheit. Doch das Lachen verstummt relativ schnell.

Pierre Littbarski beantwortet Frage falsch

Kai Pflaume möchte von den beiden Männern Folgendes wissen: „Der Fußballplatz des Kreisligisten TSV Ernsthausen im hessischen Rauschenberg…

A) hat vier unterschiedlich lange Seiten.

B) steht wegen seltener Schiefersplitter unter Naturschutz.

C) hat von beiden Toren bis zum Mittelkreis hin ein Gefälle von sechs Prozent.“

Schnell wird klar, dass der einstige Fußballer keinen blassen Schimmer hat. Doch er gibt sich selbstbewusst und überzeugt seinen Teamkollegen davon, dass C die richtige Antwort ist. Doch er liegt falsch: Richtig, wäre Antwort A gewesen.

Die ARD zeigt „Wer weiß denn sowas?“ montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.