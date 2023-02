„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Zuschauer fassungslos – „Wo führt das hin?“

„Wer weiß denn sowas?“ gehört zu den erfolgreichsten Quizsendungen im deutschen Fernsehen. Seit 2015 strahlt die ARD die Show mit Kai Pflaume aus. Klar ist aber auch, wo viele Zuschauer, da auch gerne mal Kritik. Laut wurde diese auch in dieser Woche.

Da stieß den „Wer weiß denn sowas?“-Zuschauern übel auf, dass sich die ARD geschlechterneutraler Sprache bediente. So hieß es im Erklärfilm zu einer Fruchtfliegen-Frage: „Forschende des Max-Planck-Instituts machten 2022 im Rahmen einer Studie eine überraschende Entdeckung bei Fruchtfliegen.“

„Wer weiß denn sowas“-Zuschauer meckern übers Gendern

Und weiter: „Bisher wurde angenommen, dass die Fruchtfliegen aufgrund ihrer starren Augen den ganzen Kopf wenden müssen, um einer Bewegung zu folgen. Tatsächlich ist aber die Netzhaut unter den starren Facetten im Auge beweglich. Mithilfe winziger Muskeln verschiebt sich so das Abbild auf den Netzhäuten und das einfallende Licht wird in Nervensignale umgewandelt. So verändern Fruchtfliegen ihren Blickwinkel, ohne ihren Kopf bewegen zu müssen.“

Eigentlich spannend. Doch bei einigen „Wer weiß denn sowas“-Zuschauern herrschte weniger Freude ob der neu dazugewonnenen Erkenntnis, als Ärger über den Begriff „Forschende“. „Gendern ist scheiße. Immer noch. ‚Besuchende‘ oder ‚Forschende‘ gibt es nicht. So spricht niemand“, heißt es beispielsweise bei Twitter. Oder: „Nervt mich auch bei jeder Sendung mehr. ‚Spielende‘ statt Spieler kam auch schon vor. Wo führt das hin? Autofahrende überholen Fahrradfahrende? Alptraum eines jeden, der die deutsche Sprache mag.“ Ein Dritter zetert: „Ja was denn jetzt? Forschende oder Forscher? Wenn, dann müsst Ihr es schon durchziehen, sonst wirkt es noch lächerlicher.“

Die Diskussion ist nicht neu. So ergab eine Studie des WDR zuletzt, dass ein großer Teil der Befragten das Gendern ablehne. Daraufhin hieß es von WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn: „Sprache ist ja etwas ganz Persönliches und wir wollen so sprechen wie unser Publikum. Und wenn wir feststellen, dass diese Sprechlücke abgelehnt wird, dann empfehlen wir auch, darauf zu verzichten.“

„Wer weiß denn sowas?“ läuft von Montag bis Freitag stets ab 18 Uhr in der ARD und im Anschluss online der ARD-Mediathek.