„Wer weiß denn sowas?“ – Mittermeier fordert sofort einen neuen Quizpartner

Das kann ja nur lustig werden! Am Freitag (24. November) sind zwei absolute Spaßvögel zu Gast in der ARD- Quizshow bei Kai Pflaume. Neben Elton sitzt Ulk-Barde Mike Krüger, und neben Bernhard Hoëcker nimmt der Münchner Michael Mittermeier Platz. Geballte Comedy-Power also bei „Wer weiß denn sowas?“.

Mal sehen, ob die Herren nicht nur lustig, sondern auch gewitzt sind. Es gilt wieder einmal, 12 Fragen von der Ratewand zu beantworten und möglichst viel Kohle für das Publikum im Studio zu erspielen. Maximal sind 3.000 Euro drin.

Mike Krüger gegen Michael Mittermeier – Kampf der Komiker

Supernase Mike Krüger hat schon oft im Quiz den richtigen Riecher bewiesen, denn er war schon zehn Mal Gast bei „Wer weiß denn sowas?“ Bekannt wurde das Nordlicht in den 80-er Jahren mit Ulk-Songs wie „Der Nippel“ oder „Bodo mit dem Bagger“. Zusammen mit Thomas Gottschalk drehte er vier erfolgreiche „Supernasen-Filme“, aktuell machen die beiden einen Podcast zusammen.

Michael Mittermeier ist ein TV-Junkie und einer der ersten Comedians, die in ganz Deutschland berühmt wurden. Mit seinen Programmen ist der schlagfertige Bayer mittlerweile weltweit unterwegs. Team Hoëcker steigt selbstbewusst ein mit dem Thema „Hollywood“. Kein Wunder, das ist Mittermeiers Fachgebiet.

„Wer weiß denn sowas?“ – Schon bei der ersten Frage rastet Mittermeier aus

Die erste Frage dreht sich um den Schauspieler Matthew McConaughey und wie er an seine Rolle in der Komödie „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?“ kam. Vorweg hat Bernard Hoëcker eine Gegenfrage. „Dieser Matthew McConaughey, ist der in irgendeiner Form bekannt?“

Michael Mittermeier ist absolut fassungslos. „Sag mal, kann man seinen Partner noch auswechseln?“, fragt er Kai Pflaume aufgeregt. „Du kennst Matthew McConaughey ned!?“, pflaumt der Comedian in krassem bayerisch seinen Quizpartner an. Nicht ganz zu Unrecht, schließlich ist der Mann Oscar-Preisträger und der Ex von Sandra Bullock.

Aber Team ist Team, also raufen sich die beiden schnell wieder zusammen. Und können die Frage korrekt beantworten: Er wurde auf dem Sunset Boulevard von einem Wahrsager angesprochen, der McConaughey empfahl, die Rolle anzunehmen. Katsching: 500 Euro sind ihnen sicher.