ProSieben dreht Joko Winterscheidts Show auf links: Endlich!

Das Konzept ist leicht erklärt: Drei Prominente, ein „Normalo“, ein Moderator – und eine Show, in der gefühlt alles passieren kann. Ja, als „Wer stiehlt mir die Show?“ im Jahr 2021 das erste Mal bei ProSieben ausgestrahlt wurde, war die Überraschung (und auch die Begeisterung) groß.

Die Sendung von Joko Winterscheidt war neu, spritzig und aufregend. Und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen schienen die Stars machen zu können, was sie wollen. Die Aufgaben waren teils skurril, mal lustig, und immer unterhaltsam. Und auch die Chance, dass sich ein Nicht-Prominenter, ein Mensch aus dem „normalen“ Leben mit Stars wie Sido, Bastian Pastewka oder Bill Kaulitz messen konnte, war etwas wahrlich Neues.

„Wer stiehlt mir die Show?“ wagt etwas Neues

Dennoch fiel auf, dass man bei der Auswahl der Kandidaten neben Joko Winterscheidt stets auf dieselbe Klientel setzte. Schauspieler, Sänger, Moderatoren und Komiker (wobei Letztere gerne auch mal noch in vorherige Sparten fallen konnten).

Mit der neuen Besetzung von „Wer stiehlt mir die Show?“, die ProSieben am Montag (10. November 2025) vorstellte, geht man nun einen kleinen, aber durchaus feinen Schritt hin zu mehr Abwechslung im Kandidatenfeld. So engagierte der Sender mit dem markant roten Logo neben Komiker Till Reiners und Sänger Nico Santos noch eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen aller Zeiten: Andrea Petković.

Die Sportler erobern „Wer stiehlt mir die Show?“

Eine mutige, eine starke Entscheidung. Öffnet man die Sendung doch so noch einem ganz neuen Kandidaten-Kreis. Wie wäre es mit Mats Hummels in einer der weiteren Staffeln? Oder auch mit einem Thomas Müller? Vielleicht hätten Sven Hannawald oder Jan Ullrich Zeit und Lust?

Man darf also gespannt sein, wie sich Andrea Petković im kommenden Jahr bei ProSieben schlagen wird, hat sie doch die Chance, den Sportlern den Weg zu „Wer stiehlt mir die Show?“ zu ebnen. Los gehen soll es übrigens im Frühjahr 2026. ProSieben plant sechs neue Ausgaben seiner Erfolgsshow.