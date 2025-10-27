Premiere bei „Wer stiehlt mir die Show?“ – plötzlich steht ER im Studio

Ein überraschender Wechsel in der Moderation sorgt für frischen Wind in der neuesten Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“. Klaas Heufer-Umlauf übernimmt spontan das Finale und zeigt sich dabei in einem außergewöhnlichen Look: Statt geläufiger Alltagskleidung betritt er die Bühne im Polizei-Outfit samt schusssicherer Weste.

Seine Erklärung für die gewagte Kleiderwahl bringt zum Schmunzeln: „Die freie Kleiderwahl habe ihn dazu inspiriert, einen lang gehegten Wunsch umzusetzen.“ Für Fans der Show bedeutet das einen besonderen Twist am Sonntagabend (26. Oktober) auf ProSieben!

Premiere bei „Wer stiehlt mir die Show?“

Die bisherige Final-Moderatorin Katrin Bauerfeind, seit Jahren festes Gesicht des Formats, fehlte diesmal aufgrund von Terminkonflikten. Doch sie hinterließ eine Videobotschaft an die Zuschauer. Sie bezeichnete ihren spontanen Ersatz als „würdig“ und übergab die Moderation an keinen Geringeren als Klaas Heufer-Umlauf, eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands.

Er kündigte augenzwinkernd an: „Ich habe gehört, dass ‚hier freie Kleiderwahl‘ sei. Eben dies wolle ich dann auch ausnutzen.“ Dieser Wechsel markiert eine echte Premiere in der mittlerweile zehnten Staffel der beliebten Quizshow.

Joko Winterscheidt verliert Moderation

Im großen Finale der Folge traf Moderator Joko Winterscheidt auf Olli Dittrich. Gemeinsam lieferten die beiden einen spannenden Showdown um die Moderation der nächsten Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“.

Zuvor hatten Musiker Olli Schulz, Schauspielerin Karoline Herfurth und die Wildcard-Kandidatin Jacqueline aus Hamburg ihr Glück versucht, ins Finale einzuziehen – vergeblich. An diesem Abend gewinnt Olli Dittrich dann gegen Joko und wird die nächste Ausgabe moderieren.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Wer stiehlt mir die Show?“ läuft ab dem 19. Oktober 2025, sonntags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Die insgesamt sechs Folgen gibt es dann auch kostenlos in der Mediathek bei Joyn.