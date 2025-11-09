„Wer stiehlt mir die Show“-Star Olli Schulz hat aus seinen Fehlern gelernt – „Mit Schweiß auf der Stirn aufgewacht“

Wissensfragen, Chaosspiele und jede Menge Schlagabtausch – die neue Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ am Sonntagabend (9. November) auf Prosieben hat es in sich. Zwischen Karaoke, Quiz und Improvisation kämpften Musiker Olli Schulz, Schauspielerin Karoline Herfurth, Comedian Olli Dittrich und Wildcard-Kandidatin Elmas, eine Kriminaloberkommissarin aus Dortmund, um den heiß begehrten Moderatorenposten von Joko Winterscheidt. Von Anfang an war klar: Diese Runde wird turbulent. Schon nach wenigen Minuten zeigten sich die Kandidaten von ihrer ungeschminkten Seite – besonders Schulz, der offen zugab: „Prominente sind so dumm, ey!“

Für Gelächter sorgte auch Olli Dittrich, der beim „Domino Day“-Spiel kurzerhand Menschen aus dem Publikum als lebende Dominosteine aufstellte – eine spontane Aktion, die ihm prompt den Sieg in dieser Runde einbrachte. Karoline Herfurth dagegen stöhnte genervt: „Das ist voll der Psychoterror hier!“ Moderatorin Katrin Bauerfeindt mischte sich ebenfalls ein und rekrutierte mitten auf dem Berliner Alexanderplatz Passanten für spontane Straßenfragen. Doch einer der Beteiligten stach an diesem Abend ganz besonders hervor!

„Wer stiehlt mir die Show?“ : Zwischen Quizchaos und Selbstironie

Trotz Pannen und Wissenslücken bewies Olli Schulz Durchhaltevermögen. Nach seinem früheren Scheitern im Finale wollte er dieses Mal nichts dem Zufall überlassen. „Ich bin danach zwei Nächte aufgewacht mit Schweiß auf der Stirn“, gestand er rückblickend. Mit Humor und Improvisation kämpfte er sich Runde für Runde weiter und sorgte mit Sprüchen wie „Dreigroschenopa“ statt „Dreigroschenoper“ für Momente, die so schnell nicht in Vergessenheit geraten.

+++ „Wer stiehlt mir die Show“-Star Olli Dietrich traf eine kolossale Fehlentscheidung – „Was soll der Mist?“ +++

Am Ende kam es erneut zum Showdown: Schulz gegen Winterscheidt – Freundschaft hin oder her. Während Joko mit Literaturfragen haderte („Der Name der Rose“ von Umberto Eco war ihm kein Begriff), bewahrte Olli Ruhe und punktete souverän.

Olli Schulz stiehlt Joko die Show

Was lange währt, wird endlich gut! Mit 5:3 setzte sich Olli Schulz schließlich durch und sicherte sich damit Jokos Moderatorenstuhl. Statt Triumphgeschrei blieb er bescheiden, griff zum Mikrofon und versprach dem Publikum: „Ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe Bock auf euch!“ Nach seinem ersten Finalverlust ist der Musiker damit endgültig rehabilitiert und beweist, dass Selbstironie manchmal der beste Joker ist!

Wie es mit Schulz als neuem Moderator weitergeht, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Die nächste Folge am kommenden Sonntag (16. November) dürfte ebenso unberechenbar werden wie ihr neuer Gastgeber. ProSieben zeigt „Wer stiehlt mir die Show?“ immer sonntags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr – auf Joyn ist die aktuelle Ausgabe bereits eine Woche vorher abrufbar.