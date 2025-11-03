„Wer stiehlt mir die Show“-Star Olli Dietrich traf eine kolossale Fehlentscheidung – „Was soll der Mist?“

Bei „Wer stiehlt mir die Show?“ sorgte Olli Dittrich am Sonntagabend (2. November) nicht nur für Retro-Charme und viele Lacher – sondern auch für einen echten Paukenschlag. Der Komiker, der die Moderation in der aktuellen Folge übernommen hatte, erzählte inmitten des Spiels „Viel oder no viel“ eine Anekdote, die selbst Gastgeber Joko Winterscheidt sprachlos machte: Dittrich hatte einst Popstar Falco abgelehnt.

„Ich habe damals bei der Plattenfirma Polydor gearbeitet“, so Dittrich in der Sendung. „Anfang der 80er-Jahre lag bei mir eine Single auf dem Tisch – ‚Der Kommissar‘. Ich hörte das und dachte mir: ‚Das versteht eh kein Schwein, was soll der Mist?‘“ Eine Entscheidung, die heute Kultstatus hat – schließlich wurde Falco später zum internationalen Star und landete mit genau diesem Song auf Platz 1 der US-Charts. Joko Winterscheidt reagierte entgeistert: „Das ist nicht dein Ernst?“

Retro-Charme und große Emotionen bei „Wer stiehlt mir die Show“

Olli Dittrich, bekannt für seine Wandlungsfähigkeit und seine Paraderolle als „Dittsche“, moderierte die Show mit viel Witz und Nostalgie. Gleich zu Beginn nahm er das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die 60er-Jahre, setzte sich im Rüschenhemd ans Schlagzeug und ließ mit „Hey Jude“ von den Beatles das Studio erbeben. Neben den prominenten Kandidaten Olli Schulz, Karoline Herfurth und Wildcard-Kandidat Dennis kämpfte auch Joko Winterscheidt bei „Wer stiehlt mir die Show“, um seine eigene Show zurückzugewinnen.

+++ Premiere bei „Wer stiehlt mir die Show?“ – plötzlich steht ER im Studio +++

Für zusätzliche Unterhaltung sorgten Spiele wie der „Perückensauger“-Test, bei dem erraten werden musste, wer im Publikum eine Perücke trägt. Doch die Stimmung kippte kurzzeitig von lautem Lachen zu ungläubigem Staunen, als Dittrich seine unglaubliche Falco-Geschichte erzählte – ein Moment, der sowohl Joko als auch die Zuschauer sichtlich überraschte!

Dittsche-Moment und rührender Abschluss

Später kehrte Dittrich noch einmal als seine Kultfigur „Dittsche“ auf die Bühne zurück – im gestreiften Bademantel, mit Adiletten und schrägen Sprüchen. Doch das große Finale wurde emotional: Joko Winterscheidt, der am Ende die Show zurückgewinnen konnte, zeigte sich sichtlich gerührt.

„Das war heute ein Highlight meiner Karriere – danke, dass ich das machen durfte“, sagte Olli Dittrich mit ehrlichen Worten. Joko konnte seine Tränen kaum zurückhalten und antwortete bewegt: „Krasse Geschichte! Wie verrückt ist das bitte?“

Die nächste Ausgabe von „Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?“ – diesmal dann wieder unter Joko Winterscheidts Führung – ist am Sonntag (9. November) zur Primetime um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen und bereits jetzt bei Joyn abrufbar.