'Der Wuschel' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske versteckt sich ...

'Der Wuschel': Wer oder was soll das denn bitteschön sein? Das dürften sich wohl die meisten „The Masked Singer“-Fans beim Anblick der lustigen Kugel fragen.

Und ganz ehrlich: So wirklich beantworten können wir das auch noch nicht. 'Der Wuschel“ ist wohl das verrückteste Kostüm der diesjährigen „The Masked Singer“-Staffel.

Doch wer steckt hinter dem niedlichen Ball-Kostüm?

„The Masked Singer“ 2020: Wer ist 'Der Wuschel'?

Wir haben den „The Masked Singer“-Check für dich gemacht: Wer ist 'Der Wuschel'?

Son bisschen sieht 'Der Wuschel' ja aus wie ein übergroßes Wattebällchen. Wie ein Mensch darin Platz finden soll? Unklar. Auf Nachfrage wollten die Designerinnen des irren „The Masked Singer“-Kostüms partout keinen Hinweis liefern. Unklar ist auch, wie sich 'Der Wuschel' bewegt. Bei der Vorstellung in Köln stand das Wesen nur regungslos im Schaufenster.

Nun ist klar, der Wuschel kann laufen, das zumindest lassen seine Bewegungen vermuten.

Die Indizien beim 'Wuschel':

Eine Carrerabahn

Liebt das geheime Abenteuer

Ich wäre nie hierher gekommen ohne die Menschen, die mich unterstützt haben

Ich kann mein Glück kaum fassen

Es ist alles anders als sonst

Ich liebe meine Crew

Jetzt wo ich so toll performen kann, hab ich das Gefühl, mein Traum ist zum Greifen nahe

Der Wuschel wurde gebürstet

Männliche Stimme

Seine Freunde haben ihn rausgeworfen, dann fand er ein neues Zuhause

Nicht klein

Er hing in einem Taxi

„Ich habe viele Kilometer durch die Gegend gewuschelt“

Mein Leben war eine wilde Achterbahnfahrt

Business statt Party

Schlüssel zum Erfolg: sag' immer ja

Ich will den Scheinwerfer ganz für mich allein

Dosenwerfen

Ich war nie Taxifahrer, aber ich liebe es die anderen im Rückspiegel zu betrachten

Im Kreis fahren ist kein Problem

Der Asphalt ist mein Zuhause

Kinderzimmer

Kind hatte New York-Tshirt an

Formel-1-Zielflagge

Pastellfarbene Hochhäuser

Hast du was mit Rennsport zu tun? Ich liebe den Fahrtwind. Desto schneller ich am Ziel ankomme, desto besser.

Faceboo-Likes

Crew immer im Park auf Tour

Ich habe ihn abonniert

Selfmade-Man

Führte früh ein Doppelleben

Hauptsache Haarspray nicht vergessen

Instagram

Luke Mockridge weiß, wer der Wuschel ist

----------------------

----------------------

Und auch der Info-Text zu „Der Wuschel“ hilft nur bedingt weiter. Da heißt es: „Der Wuschel hat sein Leben am Taxi-Spiegel hinter sich gelassen. Für das Kostüm wurden 60 Meter Kunstfell verarbeitet. Der Wuschel misst gerade einmal 1,50 Meter und ist damit die kleinste Maske.“

----------------------

Das glauben die Zuschauer: Wer ist 'Der Wuschel'?

Wincent Weiss (Sänger)

Samuel Koch (Schauspieler)

Theo Waigel (Politiker)

Faisal Kawusi (Komiker)

Christine Urspruch (Tatort-Star)

Luca Hänni (Sänger)

Adel Tawil (Sänger)

Tedros Teclebrhan (Schauspieler)

Julien Bam (Youtuber)

Mike Singer (Sänger)

Giovanni Zarella

--------------------

Einen, den die Zuschauer bislang noch nicht auf dem Schirm hatten: Sänger Wincent Weiss. Doch er soll unter dem 'Der Wuschel'-Kostüm stecken, wie die "Bild" aus dem Umfeld des 27-Jährigen erfahren haben will.

The Masked Singer 2020: Wer steckt unter dem Kostüm von 'Der Wuschel'? Foto: Dominik Göttker

„Ich bin mir sehr sicher. Wincent wollte schon letztes Jahr an der Show teilnehmen“, so ein Insider, der jahrelang mit dem Sänger zusammenarbeitete. In der ersten Staffel hat es bekanntermaßen nicht geklappt - in diesem Jahr aber angeblich schon.

Ist Wincent Weiss 'Der Wuschel'?

Dafür sprechen auch einige Indizien. So hängt der Wuschel in einem Taxi. Er war jedoch nie Taxifahrer, liebt es jedoch die anderen aus dem Rückspiegel zu betrachten. Ein Hinweis darauf, dass Weiß bereits zwei Mal seinen Führerschein abgeben musste. Wegen Raserei.

Wincent Weiss wollte Rennfahrer werden

Auch das Leben als wilde Achterbahnfahrt passt. Weiss zog schon mit 16 Jahren bei seiner Mutter aus, wohnte danach an zwölf verschiedenen Orten. Zudem, und hier sind wir bei dem Hinweis „Business statt Party“, jobbte Weiss da, wo andere Party machen. In einem Club. Zudem war Wincent Weiss' Traumberuf als Kind Rennfahrer.

Wincent Weiss: Ist er 'Der Wuschel'?

Auch spannend. Das Thema New York wird immer wieder aufgegriffen. 2018 spielte Wincent Weiss auf seiner ersten US-Tournee unter anderem auch in New York. Was noch dazu kommt, schaut man sich die Figur von 'Der Wuschel' genauer an, merkt man, dass das Fell weiß ist.

Und auch nicht klein ist ein Hinweis auf den Sänger. Schließlich misst Wincent Weiss stattliche 1,88 Meter. Interessante Einwände von Conchita Wurst. Der Wuschel spricht seine Fans immer mit Crew an. Das tut auch Wincent Weiss. Zudem war im Video ein Duftbaum zu sehen. Wincent Weiss hat vor Kurzem erst einen Duft-Deal mit Tommy Hilfiger abgeschlossen.

Luke Mockridge weiß Bescheid. Foto: imago images

Luke Mockridge weiß schon, wer Wuschel ist

Luke Mockridge weiß, wer der Wuschel ist, das verriet der Wuschel im Halbfinale. Mockridge nannte übrigens Wincent Weiss.