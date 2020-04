'Der Hase' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske steckt...

In der letzten Staffel „The Masked Singer“ war das Monsterchen der Liebling der Jurymitglieder. Jetzt ist es 'Der Hase'.

Bei den Zuschauern jedoch hat 'Der Hase' noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft, musste er sogar schon ums Weiterkommen zittern. Doch wer steckt unter dem niedlichen „The Masked Singer“-Kostüm? Wir machen den „The Masked Singer“-Check für dich. 'Der Hase' ist...

„The Masked Singer“: Wer ist 'Der Hase'?

„Ein echter Romantiker und ein wenig schusselig“, so beschreibt ProSieben die Figur 'Der Hase'. Da fallen uns gleich mehrere prominente Persönlichkeiten ein. Doch wer steckt wirklich unter dem Kostüm? Hübsch aussehen tut es ja. Und aufwendig war es auch, auch wenn es nicht so bombastisch daher kommt, wie beispielsweise 'Der Roboter' oder 'Die Göttin'. Dafür wurden am Kleid des Hasen etwa 2.000 kleine und große Blumenköpfe angebracht. Und wer hat gerne Blumen in der Hand und steht auf Romantik?

Die Indizien:

Als ich diese Maske aufgesetzt habe, habe ich die Welt durch eine andere Brille gesehen

Man ganzes Leben habe ich auf diesen Moment gewartet

'Bald, bald' haben immer alle gesagt. Wann ist denn dieses bald?

Spielkarten, Pilze, Tulpen im Video

Ist die Bühne Neuland? „ja, ich bin in einer ganz anderen Welt“

Laura Müller ist es wohl eher nicht. Als Rea Garvey den Namen in der Raterunde nennt, schüttelt der Hase nur verständnislos mit dem Kopf

Ich achte immer auf das Wohl anderer. Ich bin ein Träumer.

Blumen mit Gesichtern

„Ich mag jede Tageszeit, wenn man mich einlädt, komme ich immer gerne.“

Ich bin zwar nicht der Größte Gesangshase, aber ich bin auf dem Weg

Mehr als nur Experte für Leckereien

Riesige Uhr im Hintergrund

Bist du eine Schauspielerin? Ich liebe liebe liebe alle meine Rollen.

The Masked Singer 2020 bei ProSieben: Wer ist 'Der Hase'? Foto: Dominik Göttker

Ein Schelm, wer dabei an die Bachelorette denkt. Doch was glauben die Fans?

Das glauben Jury und Zuschauer: Der Hase ist...

Jella Haase (Schauspielerin)

Dagi Bee (Youtube-Star)

Natascha Ochsenknecht (Ehemaliges Model)

Daniela Katzenberger (TV-Star)

Sarah Lombardi (TV-Star)

Emma Schweiger (Schauspielerin)

Franziska Knuppe (Model)

Martina Hill (Komikerin)

Rebecca Mir (Model)

Diana Amft (Schauspielerin)

Collien Ulmen-Fernandes (Schauspielerin)

Sonja Zietlow (Modetratorin

Jasmin Wagner (Sängerin)

Wer nun wirklich unter der Maske von 'Der Hase' steckt? Unklar. Komikerin Martina Hill wurde von der Jury genannt. Jedoch ist die Bühne für Hill kein Neuland. Passen würde, dass sie die Welt nun durch eine andere Brille sieht. Schließlich trägt Martina Hill im Vergleich zu 'Der Hase' keine Brille.

Logischer wäre jedoch Moderatorin Rebecca Mir. Die hatte ein Bild aus einer „The Masked Singer“-Kabine geteilt. Zudem sind im Video sieben Eier zu sehen, vielleicht wegen ProSieben? Doch auch das Model kann ausgeschlossen werden, sie stand nur Sekunden nach der vergangenen „The Masked Singer“-Show als 'Red'-Moderatorin auf der Bühne.

Ist Jasmin Wagner 'Der Hase'?

Eine weitere realistische Option wäre Sonja Zietlow. So heißt ihr Mann Oliver Haas, was dem Hasen ja gar nicht so entfernt ist. Des Weiteren ertönte in einem Hinweisvideo die Musik von Dr. Bob. Ein Indiz, dass der Hase etwas mit dem Dschungelcamp zu tun hat? Die Sonnenblumen wiederum könnten auf ihren Vornamen Sonja hindeuten.

Und auch Jasmin Wagner alias Blümchen scheint realistisch. Man denke nur an den verräterischen Moment bei 'Schlag den Star'. Zudem gab es einen Hinweis aufs Backen. Und Jasmin Wagner war schließlich auch beim großen Backen dabei. Außerdem verriet 'Der Hase' ganz geheimnisvoll: „Ich liebe liebe liebe alle meine Rollen“. Das dreifache 'liebe' könnte dabei für die drei Tätigkeiten von Jasmin Wagner stehen. Sie ist Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin.