„Weihnachten mit Joko und Klaas“: Matthias Schweighöfer rastet völlig aus: „Wollt ihr mich verarschen?“

Einen Tag vor Heiligabend laden die beiden Komiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu „Weihnachten mit Joko und Klaas“ auf Pro Sieben ein. Bereits zum zweiten Mal feiern Joko und Klaas ihre besinnliches Fest – mit ganz viel Alkohol und Stargästen. In üblicher Manier geht es bei „Weihnachten mit Joko und Klaas“ eigentlich immer drunter und drüber.

+++ „Goodbye Deutschland“ (VOX): Danni Büchner mit den Nerven am Ende – „Jeden Tag geweint“ +++

„Weihnachten mit Joko und Klaas“: Comedians wollen Ina Müller abfüllen

Schon vorab kündigten die beiden Moderatoren an, dass sie bei „Weihnachten mit Joko & Klaas" Ina Müller ordentlich abfüllen wollen. Joko: „Die müssen wir richtig voll machen. Weil die macht einen auch immer richtig voll, wenn man bei der in der Sendung eingeladen ist.“ Doch Klaas lenkt ein: „Ne, das machen wir nicht.“ Grund: Tim Mälzer habe letztes Jahr so viel getrunken und ständig Herbert Grönemeyer beleidigt. Der besoffene Klaas musste dazwischen gehen.

Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Spiel „Aushalten“. Dabei denken sich die Gegner lustige Aktionen aus. Wer am meisten lacht, verliert. Bei „Weihnachten mit Joko & Klaas" treten die beiden gegen Matthias Schweighöfer an. Der Schauspieler war Dauergast bei der einstigen Show „Circus Halligalli“ von Joko und Klaas. Da ließ sich der 38-Jährige seinen Auftritt bei „Weihnachten mit Joko und Klaas“ nicht nehmen. Joko und Klaas kündigen Schweighöfer als den „menschliche Lachanfall“ an. An seiner Seite: Schauspieler Edin Hasanović („You Are Wanted“, „Rate Your Date“).

-------------------

Diese Gäste sind bei „Weihnachten mit Joko und Klaas“ dabei:

Matthias Schweighöfer

Edin Hasanović

Ina Müller

Sarah Connor

Fahri Yardim

Max Giesinger

Palina Rojinski

Olli Schulz

-------------------

„Ich war extra in Amerika und habe trainiert und mich vorbereitet. Ich werde nicht lachen!“, verspricht Schweighöfer. Doch lange hält sein Versprechen nicht an. Als Hasanović sagt, dass er in seinem Leben noch nie gelacht habe, prustet Schweighöfer sofort los. Dann geht es in den Spielraum. Schon bevor die Kontrahenten sich sehen, fängt das erste Gegacker an.

----------

Top-News:

„Wer wird Millionär?“: Kandidat bietet Günther Jauch seltsamen Deal – Regie schreitet ein

„Supertalent“ (RTL): Als DIESER Finalist die Bühne betritt, wird Dieter Bohlen stinksauer

----------

sorry zdf aber ich beömmel mich bei pro sieben gerade faktor TAUSEND 😂👍 #WeihnachtenWieFrüher 😘 @damitdasklaas @officiallyjoko 🌲🌲🌲 — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) December 22, 2018

Team Matti und Edin starten mit einer krassen Attacke. Die beiden wollen Joko und Klaas einschüchtern: „Es wird ziemlich ekelhaft, ein richtiger Schocker. Ich hoffe, ihr habt nicht gefrühstückt. Uns ist schon schlecht.“ Was dann folgt, ist einfach nur banal: Die beiden halten Joko und Klaas einen Spiegel vors Gesicht. Doch dieser Trick zeigt Wirkung. Joko muss nach zwei Sekunden direkt loslachen. „Gott, ist das blöd.“

Matthias Schweighöfer darf bei „Weihnachten mit Joko & Klaas“ natürlich nicht fehlen. Schon bei „Circus Halligalli“ war er Dauergast.

Dann rastet Matthias Schweighöfer plötzlich aus. Er ruft in die Regie: „Wollt ihr mich verarschen Leute? Was soll denn die Kacke?“ Dann schreit er aus voller Lunge: „Ich habe gesagt, ich wollte einen Konkaven-Spiegel! Was versteht ihr daran nicht?“ Edin versucht Schweighöfer zu beruhigen. Redet sanft auf ihn ein: „Entspann dich doch mal. Du bist ein bisschen aggressiv.“

Sarah Connor und Max Giesinger treten bei „Weihnachten mit Joko & Klaas“ gegeneinander an. Foto: ProSieben / Claudius Pflug

+++ Shopping Queen: Kandidatin sauer über Jurywertung – und zieht dann blank! +++

Plötzlich werden die Kontrahenten durch einen Vorhang getrennt. Der Spiegel wird ausgetauscht. Joko und Klaas sollen auf einmal die Plätze tauschen. Was dann enthüllt wird, ist freaky. Die Fratzen eines gekreuzten Joko-Matthias-Gesichts und Klaas-Edin-Gesichts starren die beiden an. Beide können nicht mehr vor Lachen. Joko: „Ich sehe aus wie Stitch von 'Ice Age'.“ Wo er Recht hat, hat er Recht.