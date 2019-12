Weihnachten 2019: Wann läuft „Der kleine Lord“ im Fernsehen?

Es ist DER Weihnachtsfilm schlechthin: „Der kleine Lord“. Seit 1982 zeigt die ARD den Klassiker rund um den kleinen Cedric Errol, der das Herz des sturen und altersstarrsinnigen Großvaters erweicht.

Natürlich darf der Film auch an Weihnachten 2019 nicht fehlen. Damit du auch nichts verpasst, haben wir die Termine für dich griffbereit.

Earl of Dorincourt (Alec Guinness) und der kleine Cedric „Ceddie“ Errol (Ricky Schroder). Foto: imago images

„Der kleine Lord“ in der ARD:

Freitag, 20. Dezember 2019, 20.15 Uhr

Sonntag, 22. Dezember 2019, 15.50 Uhr

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 9.30 Uhr

Darum geht es in „Der kleine Lord“:

Der kleine Lord

Die Handlung des „Kleinen Lord“ spielt zunächst im New York City der 1870er Jahre. Der achtjährige Cedric Errol lebt mit seiner Mutter und seiner Hebamme in ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater war zu der Zeit bereits verstorben.

Auf einmal kommt ein Gesandter seines Großvaters zu der kleinen Familie. Sein Großvater wünscht, den kleinen Cedric in England zu sehen, ist der Achtjährige doch Erbe eines Adelstitels und eines nicht geringen Vermögens.

In England soll er schon einmal in die Gepflogenheiten des neuen Titels eingeführt werden. Problem ist jedoch, dass sein Großvater ein mürrischer, alter Mann ist, der auf ein Kind in seinem Haus so gar nicht eingestellt ist. Doch nach und nach erweicht der Junge das Herz des alten Earl. (göt)