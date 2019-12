Weihnachten 2019: Wann läuft „Sissi“ im Fernsehen?

„Weihnachten 2019“: An diesen Tagen laufen die „Sissi“-Filme.

Die „Sissi“-Filme gehören für viele Menschen einfach zu Weihnachten dazu. Und natürlich werden die Filme auch Weihnachten 2019 wieder im TV ausgestrahlt.

Wann läuft „Sissi“ an Weihnachten 2019?

Wir haben für dich die Ausstrahlungstermine von „Sissi“ herausgesucht:

Die „Sissi“-Filme in der ARD:

„Sissi“: Mittwoch, 25. Dezember 2019, 15 Uhr

„Sissi, die junge Kaiserin“, Mittwoch, 25. Dezember 2019, 16.40 Uhr

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“, Donnerstag, 26. Dezember, 15.55 Uhr

Darum geht es in den kultigen „Sissi“-Filmen:

Die drei Filme über Prinzessin Elisabeth spielen im Bayern und Österreich der 1850er Jahre. Sissi ist die zweitälteste Tochter von Herzogin Ludovika und Herzog Max in Bayern. Bei einem Besuch in Bad Ischl (Österreich) lernt die 15-Jährige den jungen Kaiser Franz Joseph kennen. Es entwickelt sich eine Liebesgeschichte.

Weihnachten 2019:

Das passiert im zweiten Teil

Im zweiten Teil „Sissi – Die junge Kaiserin“ ist Sissi bereits mit Franz verheiratet, doch so recht fühlt sich die junge Kaiserin im goldenen Käfig nicht wohl. Die strenge Überwachung und Erziehung engen die junge Frau zunehmend ein. Doch Sissi wird schwanger, jedoch wird das Mutterglück rasch gestört. Ihre Schwiegermutter Sophia nimmt das Kind an sich und stößt Sissi damit in eine tiefe Krise.

Hinter den Schlossmauern entbrennt ein Kampf.

Das passiert im dritten Teil

Im dritten Teil „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ wird Sissi eine Romanze mit dem ungarischen Grafen Gyula Andrássy nachgesagt. Zudem geht es Sissi gesundheitlich immer schlechter.

Romy Schneider als Kaiserin Sissy. Foto: imago images

Mit den „Sissi“-Filmen wurde Romy Schneider zum absoluten Weltstar. 1982 starb die Schauspielerin in Paris. Ihre genauen Todesumstände sind bis heute nicht restlos geklärt.