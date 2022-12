WDR-Star Doc Esser wird Opfer eines Verbrechens: „Wird immer schlimmer“

Es ist ein Verbrechen, das die Ärmsten der Armen trifft. Vielleicht schockiert es gerade aus diesem Grund so sehr. Es ist wieder Winter. Minusgrade haben das Land fest im Griff. Ständig ist irgendwer im Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis krank. Während wir ganz einfach zum Arzt oder in die nächste Apotheke spazieren können, um uns Hilfe oder Linderung zu verschaffen, können Obdachlose das oft nicht. Aus genau diesem Grund betreibt WDR-Star Dr. Heinz-Wilhelm Esser, den meisten besser bekannt als Doc Esser, mehrere Obdachlosenpraxen.

Eine davon wurde nun von Dieben heimgesucht, wie der WDR-Star auf seinem Instagram-Account dokumentiert. Dort zeigt Doc Esser zwei Bilder eines ausgeräumten Medizinschrankes. Medikamenten-Packungen liegen auf dem Boden verteilt, die Tür des Schrankes steht sperrangelweit offen.

Praxis von WDR-Star ausgeräumt

Esser jedenfalls ist stinksauer. „Ich neige ja an sich nicht zum böse werden und ich wünsche meinen Mitmenschen nie was Böses: Aber ich wünsche den Menschen, die vorletzte Nacht eine (meine) Obdachlosenpraxis ausgeräumt haben, die größten Sackratten, die ich mir vorstellen kann. Möge jeder Spiegel springen, in den ihr reinschaut. Mit freundlichen Grüßen der Doc“, schreibt der Mann, der beim WDR unter anderem die Sendung „Doc Esser – der Gesundheitscheck“ moderiert.

Unfassbar … das denken sich auch die Fans und Follower des Oberarztes für Innere Medizin und Leiters der Pneumologie am Klinikum Remscheid. „Echt traurig, da möchte man den Menschen helfen, die eh schon oft durchs Raster fallen und dann so was. Unfassbar“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „So eine Sauerei!!“ Und eine Dritte schreibt: „Das ist ja das Letzte. Noch nicht einmal vor sowas haben die Respekt. Wird immer schlimmer, unsere Gesellschaft.“