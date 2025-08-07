WDR-Reporter bestellt Rolex und Patek im Netz: Experte läuft „Schauer über den Rücken“

Uhren sind voll im Trend. Besonders Luxusuhren-Marken wie Rolex, Patek Philippe oder auch Audemars Piguet sind extrem begehrt. Bei Preisen weit im fünfstelligen, manchmal gar im sechsstelligen Euro-Bereich sind die Zeitmesser für die meisten Menschen jedoch nahezu unerschwinglich. Also hat sich im Netz ein komplett eigenes Geschäft mit Uhren-Fakes gebildet. Wurde die Fake-Rolex früher im Sommerurlaub am Strand gekauft, gibt es nun zigtausende Möglichkeiten bei TikTok und Co. Uhren-Duplikate zu kaufen. Doch wie gut sind diese gemacht? Das WDR-Magazin „Echt?“ hat sich auf Spurensuche begeben.

Im Internet bestellte WDR-Reporter Timm Giesbers gleich zwei angeblich gut gefälschte Luxusuhren. Eine Patek Philippe Nautilus für 228 Euro und eine Rolex Submariner für 269 Euro. Beide Preise natürlich weit unter dem wahren Preis der Uhren. Doch wie gut gemacht sind die Fakes, die Giesbers wenig später via Paket ins Haus bekommt?

WDR-Reporter bestellt Rolex im Netz

Helfen soll dabei ein echter Experte. Uhrmacher Thomas Gronenthal. Er nahm für den WDR beide Uhren unter die Lupe, und hätte er nicht die Uhren in der Hand gehabt, er hätte wohl ebenjene über dem Kopf zusammengeschlagen.

„Man hätte sich beim Setzen der Zeiger ein bisschen mehr Mühe geben können. Der Stundenzeiger steht auf der vollen Stunde, wenn der Minutenzeiger schon drüber hinaus ist. Die Gravur auf der Lünette ist auch relativ auffällig. Auch das Außenmaterial von der Keramiklünette, die Füllung ist völlig falsch, die Farbe stimmt überhaupt nicht“, so der Experte auf den ersten Blick. Und auch die Gravur in der Schließe sah nach allem aus, nur nicht nach einer echten Rolex.

Ein ähnliches Bild bei der Patek Philippe. Schon nach vier Sekunden war dem Uhrmacher klar, dass es sich um einen Fake handeln musste. Das Datumfenster zu klein, die Abmessungen nicht korrekt, dazu fehlte die Gehäuseabdichtung. Beim Armband lief dem Experten gar „ein Schauer über den Rücken“.