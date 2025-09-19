Trauer um WDR-Moderator: Marcus Werner gestorben

Trauer um Marcus Werner. Der WDR-Moderator starb in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit im Alter von 51 Jahren. Über 15 Jahre lang prägte er die „Lokalzeit OWL“ im WDR-Fernsehen und gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des Regionalprogramms. Viele Kolleginnen und Kollegen im Sender trauern nun um ihn.

Werner stand seit 2009 regelmäßig für die Sendung in Bielefeld vor der Kamera. Auch bei Wahlsendungen des WDR war er häufig im Einsatz. Er verband journalistische Genauigkeit mit lebendiger Moderation. Darüber hinaus veröffentlichte er Bücher, sowohl Romane als auch Sachbücher. Damit zeigte er, dass seine Leidenschaft weit über die tägliche Arbeit hinausging.

WDR-Moderator Marcus Werner verstorben

„Für viele seiner Kolleginnen und Kollegen war Marcus ein wunderbarer Kollege und auch Freund. Seine Stimme, seine Energie, seine Ideen – sie fehlen jetzt. Marcus Werner brachte Themen auf den Punkt und er hatte ein Gespür dafür, was unser Publikum bewegt. Wir und die Menschen in Ostwestfalen werden ihn sehr vermissen“, erklärte Gabi Ludwig, Chefredakteurin der WDR-Landesprogramme.

Werner verstand es, Menschen für ihre Region zu begeistern. Einmal sagte er selbst: „Es macht mir besonders Spaß, den Leuten aus OWL zu zeigen, wie weit vorne wir hier in allem sind. Da wird die Region von so manchen aus den Millionenstädten beneidet.“ Dieser Satz beschreibt seine Haltung gut. Er wollte Motor und Antriebskraft für Themen aus Ostwestfalen sein. Kolleginnen und Kollegen lobten seinen Humor, seinen klaren Blick und seine analytische Stärke.

Marcus Werner kam 1974 in Schleswig zur Welt. Er verbrachte Kindheit und Jugend in Aurich und Brühl. Später lebte er in Berlin und in Bielefeld, das für ihn zweite Heimat wurde. Mit seinem Tod verliert die Region einen engagierten Journalisten, der Menschen Geschichten näherbrachte und Haltung zeigte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.