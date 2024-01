WDR muss umplanen: Moderator fällt mehrfach aus – prominenter Ersatz ist schon gefunden

Im WDR feiert eine beliebte Sendung schon bald ihr Comeback. Dann ist die Winterpause endlich überstanden und die Zuschauer können das populäre Talkformat wieder wöchentlich mitverfolgen. Die Rede ist vom „Kölner Treff“.

Seit dem Aus von Bettina Böttinger führt das Gastgeber-Duo Susan Link und Micky Beisenherz durch die Sendung. Doch zum Start im Jahr 2024 muss der WDR auf einen Moderator zunächst verzichten.

WDR muss Micky Beisenherz ersetzen

„Zu Beginn des Jahres 2024 gibt es jedoch Veränderungen, denn in den ersten drei Sendewochen muss Micky Beisenherz anderen Verpflichtungen nachkommen. Für ihn werden daher drei Prominente als Gastmoderatoren an der Seite von Susan Link die erfolgreiche Talkshow im WDR Fernsehen präsentieren“, verkündet der Sender am Freitag (5. Januar) in einer Pressemitteilung.

Grund dafür könnte sein, dass Micky Beisenherz den Flieger nach Australien erwischen muss. Seit Jahren schreibt der 46-Jährige die Gags für das Dschungelcamp. Die 17. Staffel der RTL-Erfolgsshow geht am 19. Januar wieder los – selber Starttermin wie der „Kölner Treff“.

Doch der Moderator wird durch große Namen ersetzt. Den Anfang macht der „Bergdoktor“-Star Hans Sigl. Der Schauspieler hat bereits Erfahrung als Moderator. Erst kürzlich sah man ihn bei „Die große Silvester Show“ in der ARD am Mikro. Er ist bekennender Kölner-Treff-Fan und war schon viele Male selbst zu Gast in der Talkrunde. Im Studio begrüßen wird Sigl unter anderem Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers, Peter Lohmeyer und Günter Wallraff.

SIE feiert Comeback

Danach gibt Sigl den Staffelstab oder besser gesagt das Mikro weiter an Elke Heidenreich. Fans des „Kölner Treffs“ werden nun aufhorchen, denn sie war Anfang der 80er-Jahre an der Seite von Dieter Thoma bereits Gastgeberin des WDR-Formats. Kurz vor ihrem 81. Geburtstag feiert sie nun ein kurzes Comeback und lädt dazu Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin Nilam Farooq und „Wer weiß denn sowas?“-Star Bernhard Hoëcker ein.

Bevor Micky Beisenherz wieder übernimmt, führt am 2. Februar Schauspieler Wayne Carpendale gemeinsam mit Susan Link die Talk-Runde. Für den gebürtigen Kölner ist es ein Heimspiel. Zu Gast werden Schauspieler Heino Ferch, die Promigeschwister Wilson und Cheyenne Ochsenknecht sowie TV-Koch Björn Freitag sein.