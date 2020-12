WDR: Jan Böhmermann lässt Kinderchor über Corona-Tote singen – und setzt noch einen drauf

Kein Skandal ohne Jan Böhmermann! Der Satiriker hat es wieder einmal geschafft und den öffentlich-rechtlichen Sendern einen Shitstorm beschert.

Der Grund: Wieder einmal der WDR-Kinderchor, der bereits Anfang des Jahres wegen seinem „Umweltsau“-Lied für Wirbel sorgte.

WDR-Kinderchor erneut mit Skandal-Lied bei Böhmermann

Am Anfang dieses Jahres, als Corona noch nicht alles beherrschte, sorgte das „Umweltsau“-Lied des WDR-Kinderchors für jede Menge Kritik.

Jan Böhmermann ließ den Chor zur Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ die ältere Generation für ihre Umweltsünden anpragern. Und damit der Skandal auch nicht in Vergessenheit gerät, setzt der 39-Jährige zum Jahresende noch einen drauf.

Schließlich habe das Jahr mit dem WDR-Kinderchor angefangen, und so will das „ZDF Magazin Royale“ es auch beenden, erklärte Böhmermann am Freitag in der Sendung.

Das ist Jan Böhmermann:

geboren am 23. Februar 1981 in Bremen

Satiriker, Fernsehmoderator („Neo Magazin Royal“, „ZDF Magazin Royal“), Autor und Musiker

Mit seinem Kollegen Olli Schulz moderiert er den Spotify-Podcast „Fest&Flauschig“

er ist verheiratet und hat drei Kinder

wurde unter anderem durch das Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Erdogan international bekannt

So singt der WDR-Kinderchor diesmal über Corona-Leugner und Querdenker – und das mit ziemlich derben Worten, die vielen Menschen zu weit gehen.

Zu einer Melodie-Mischung aus „Last Christmas“ und „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ singt der Chor zwischen Fake-Schneeflocken und in Weihnachts-Ambiente darüber, dass die Oma weiß, dass es gar kein Corona gäbe und nicht mehr „an Tagesthemen und ans MoMa“ glaube. Außerdem: „Meine Oma feiert Aprés-Ski in Ischgl, sie hat keinen Bock auf Social Distance, sie sucht den Thrill“ und „Meine Oma stürmt in schwarz-weiß-rot den Reichtstag, damit 'da oben' endlich einer mal Bescheid sagt. Meine Oma hustet jetzt im Widerstand!“

WDRKinderchor

So weit, so harmlos – doch zum Ende hin kommt Jan Böhmermann dazu, singt: „Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, mit nem Plastikschlauch in ihrem Tracheostoma. Pandemie vorbei und meine Oma auch.“ Die Provokation des Liedes richtet sich offensichtlich an alle Querdenker und Corona-Leugner – doch es fühlen sich auch viele weitere Menschen davon angesprochen und machen Jan Böhmermann Vorwürfe.

+++ Erdoğan sorgt mit Gedicht für Staatskrise! Jan Böhmermann reagiert sofort +++

WDR-Kinderchor und Böhmermann in der Kritik – doch der provoziert weiter

In den sozialen Medien wie Twitter hagelt es böse Worte, so schreibt eine Userin: „Die Oma meiner Kinder war, wie viele Omas, keine Coronleugnerin, sondern ist daran gestorben. Im Vergleich zu Harald Schmidt fehlt es Böhmermann an einem funktionierenden moralischen Kompass, Anstand und Feingefühl.“

Doch es gibt auch Menschen, die die heftige Satire-Aktion verteidigen: „Das Einzige, was man Böhmermann vorwerfen könnte, ist, dass er den Finger nicht noch tiefer in die Wunde gedrückt hat. Top Satire, gerne wieder!“ oder: „Die Leute, die sich gerade über Böhmermann, das Lied und die 'armen instrumentalisierten' Kinder aufregen, sind die selben, die ihre Kinder bei den Querdenken-Demos vorne hinstellen und ihnen einreden, sie seien Anne Frank. Kannste dir nicht ausdenken.“

Jan Böhmermann selbst reagiert gelassen auf die Kritik, geht sogar noch einen weiteren Schritt. Am Samstag verkündete er auf Twitter, dass der Text über die „realitätsrestinte Corona-Oma aus der spitzen Feder der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart“ stamme.

Übrigens: Der Text des WDR-Kinderchor-Weihnachtsliedes über die realitätsresistente Corona-Oma aus dem gestrigen @zdfmagazin stammt aus der spitzen Feder der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart. Wirklich wahr! — Sir Prof. Dr. Dr. Jan Böhmermann 🦠 🤨 (@janboehm) December 19, 2020

Die heißt eigentlich Lisa Lasselsberger und stand im Sommer 2020 wegen angeblichem Antisemitismus in der Kritik, wird generell wegen ihrer Satire oft kritisch gesehen. Mit der Veröffentlichung der Zusammenarbeit zwischen Eckhart und dem WDR-Kinderchor bleibt Böhmermann also seiner Satire-Linie treu – fragt sich nur, ob WDR-Intendant Tom Buhrow sich auch erneut einschaltet. (kv)