WDR-Legende Domian platzt in Coronakrise der Kragen: „Eine Unverschämtheit“

Die Corona-Pandemie ist wohl die größte Krise seit dem zweiten Weltkrieg. Tausende Menschen mussten schon sterben. Hunderttausende sind weltweit an dem gefährlichen Virus erkrankt.

Glücklicherweise gibt es nunmehr einen Impfstoff. Doch während die Impfungen in Ländern wie Israel schnell vonstattengehen, steckt Deutschland im impftechnischen Mittelalter. Zu wenig Impfstoff, zu große Bürokratie, veralterte Technik. Das musste nun auch WDR-Talklegende Jürgen Domian erfahren.

Auf Facebook beschreibt Domian, dass er für seine 90-jährige Mutter einen Impftermin organisieren wollte. Ein Unterfangen, dass sich leichter anhört, als es schlussendlich war.

WDR: Domian versucht, seiner Mutter einen Impftermin zu organisieren

„Ich habe mich in den letzten Tagen sehr geärgert. Für meine fast neunzigjährige Mutter wollte ich einen Impftermin organisieren. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt“, schreibt der WDR-Talker auf seiner Facebook-Seite.

---------------

Das ist Jürgen Domian:

Jürgen Domian wurde am 21. Dezember 1957 in Gummersbach geboren

Er ist TV- und Radiomoderator sowie Autor

Bekannt wurde er durch seine Talk-Sendung 'Domian'

Sie startete am 3. April 1995, die letzte Folge wurde am 17. Dezember 2016 gesendet

------------------

„Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf die Wahlwiederholungstaste gedrückt habe. Zweihundertmal? Dreihundertmal? Entweder war die Leitung tot, besetzt oder eine Stimme vom Band sagte, obwohl ich selbst noch kein Wort von mir gegeben hatte, dass ich nicht zur ausgewählten Gruppe gehöre, die zuerst geimpft werden soll. Was mir ja klar war, denn ich wollte keinen Termin für mich, sondern für meine Mutter“, ist der 63-Jährige sichtlich genervt.

Ganze vier Tage habe es gebraucht, so Jürgen Domian, um für seine Mutter einen Impftermin zu beschaffen.

Domian: „Bei allem Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten einer solchen Aktion, sehr alten Menschen aber eine derartige Tortur zuzumuten, halte ich gelinde gesagt für eine Unverschämtheit. Mir tun all die alten Leute leid, die keinen Helfer an ihrer Seite haben, die über keinen Internetzugang verfügen und die keine Wahlwiederholungstaste an ihrem Telefon haben.“

WDR: Domian – „Dieses Thema macht mir sehr wütend“

Er kann nur hoffen, so der WDR-Talker weiter, dass die Verantwortlichen aus dem „anfänglichen Desaster für die Zukunft lernen“ werden.

----------------------

Domian zur Corona-Politik: „Dieses Thema macht mich sehr wütend. Denn Menschen müssen für dieses politische Versagen mit ihrem Leben bezahlen. Je früher und umfassender geimpft wird, desto weniger Menschen sterben. So einfach ist die Rechnung.“

