Diese Nachricht kam überraschend! Auf Social Media verkündet der WDR seinen Zuschauern eine gravierende Änderung einer beliebten Doku-Serie.

In der Serie „Feuer & Flamme“ begleiten Kameras die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum bei ihren spannenden und zum Teil lebensgefährlichen Einsätzen. Doch nun gibt es einen Standortwechsel.

WDR nimmt „Wachwechsel“ vor

„Wachwechsel bei ‚Feuer & Flamme‘. Nach fünf Staffeln bei der Feuerwehr Bochum werden ab Juni 2023 erstmals Feuerwehrleute der Feuerwehr Duisburg bei ihrem Arbeitsalltag mit der Kamera begleitet“, so die Ankündigung des WDR auf Facebook. Für viele TV-Zuschauer zunächst ein Schock. „Sehr schade, die Entscheidung“ oder „Ich werde die Bochumer vermissen. Sie sind mir in den letzten Jahren doch irgendwie ans Herz gewachsen“, heißt es in den Kommentaren.

Viele freuen sich jedoch auch auf den Wechsel – und das können sie auch. Denn neben Brandeinsätzen zu Land und Rettungseinsätzen in der Luft werden diesmal auch Einsätze der Hafenwache begleitet. „Die Vielschichtigkeit des Einsatzspektrums der Feuerwehr Duisburg wird sicherlich eine Bereicherung für die neue Staffel sein. Vom Mittelstand bis zur Schwer- und Chemischen Industrie, vernetzt über Verkehrswege und Logistikzentren zu Land, zu Wasser und auf Schiene, machen den Feuerwehralltag immer wieder spannend“, erklärt Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg.

Das erwartet die Zuschauer

Insgesamt 100 Feuerwehr-Kräfte werden an 70 Tagen mit den WDR-Kameras begleitet. „Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen wieder mehrere Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt – darunter auch besonders robuste und hitzebeständige Helmkameras, die extra für die Reihe entwickelt wurden und die Zuschauer die Einsätze hautnah miterleben lassen“, heißt es vom Sender.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Doku-Serie „Feuer & Flamme“ das Einsatzteam wechselt. Die ersten zwei Staffeln wurden mit der Feuerwehr Gelsenkirchen gedreht. Und bevor es mit den ersten Folgen aus Duisburg im Frühjahr 2024 losgeht, verabschiedet sich die Feuerwehr Bochum im Herbst noch mit sechs brandneuen Folgen von der „Feuer & Flamme“-Community.