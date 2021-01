WDR-Sendung sorgt für heftige Reaktionen im Netz – SPD-Politikerin: „Mir fehlen die Worte“

In der neuen WDR-Talkshow „Die letzte Instanz“ kam es am 29. Januar zu einem Eklat.

Die WDR-Talkshow „Die letzte Instanz“ wirbt geradezu damit, dass sie ihren prominenten Gästen die Möglichkeit bietet, kontroverse Meinungen kundzutun.

Es ist also kein Wunder, dass kurz nach der Ausstrahlung ein viraler Shitstorm über die WDR-Produktion mit Moderator Steffen Hallaschka hereinbricht.

WDR: Mit dieser Folge schoss sich „Die letzte Instanz“ ins Aus

In einer neuen Ausgabe seiner WDR-Sendung „Die letzte Instanz“ diskutiert Steffen Hallaschka mit Autor Micky Beisenherz, Entertainer Thomas Gottschalk, Schauspielerin Janine Kunze und Schlagersänger Jürgen Milski über das Thema Rassismus.

Für seine neue Sendung muss Steffen Hallaschka viel Kritik einstecken. Foto: WDR/Max Kohr

Die Diskussion um den Ausdruck „Zigeunerschnitzel“ sorgt seit mehreren Jahren in Deutschland für Furore. Moderatorin Barbara Schöneberger nahm die Debatte im September 2020 erneut auf die Schippe und scherzte beim Radiopreis in Hamburg: „Zigeunersauce heißt jetzt: Sauce ohne festen Wohnsitz.“

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

Ein absolutes No-Go für viele Menschen, die Schöneberger sofort im Netz ermahnten. Steffen Hallaschka fragt deshalb bei seinen TV-Gästen nach, wie sie zu der Debatte stehen.

WDR: Gottschalk, Milski & Kunze wollen ihren Sprachgebrauch nicht ändern

Jürgen Milski sowie TV-Legende Thomas Gottschalk sind der Meinung, dass sich der Gebrauch unserer Sprache zwar verändert hat, es an den alten Formulierungen aber nichts auszusetzen gebe: „Ob ich einen schwarzen Menschen einen 'Mohr' nenne, das hat nichts damit zu tun, dass ich auch nur ansatzweise den Respekt ihm gegenüber verliere“, so Gottschalk, der bei einer Kostümparty in Los Angeles als Jimi Hendrix zum ersten Mal erfahren habe, wie man sich als einziger Schwarzer in einer Gruppe von weißen Menschen fühle – und ja, das hat er wirklich gesagt.

Janine Kunze schließt sich der Meinung der „alten, weißen Männer“ (wie Hallaschka es formuliert) an: „Hier sitzt eine blonde Frau mit relativ großer Brust. Was meinst du denn, was wir uns anhören?“ Eine gewagte These – schließlich vergleicht die Schauspielerin ihre Situation mit der Geschichte der Sklaverei, Judenverfolgung und anderen Genoziden. Dennoch erhält sie für ihre Aussagen Beifall vom Publikum, das Corona-bedingt nur aus WDR-Mitarbeitern besteht.

Als sie behauptet, dass man sich von Begriffen wie „Zigeunerschnitzel“ und „Mohrenkopf“ nicht diskriminiert fühlen sollte, erwidert Moderator Hallaschka, dass es sehr wohl viele Menschen verletzte. Da schreit Jürgen Milski dazwischen: „Das stimmt überhaupt nicht!“ Er muss es ja wissen.

WDR: SPD-Politikerin Saskia Esken fassungslos

Im Netz stößt die Meinung der Promis auf absolutes Unverständnis. „Das hier ist das mit Abstand ignoranteste, arroganteste und diskriminierendste, was ich seit Langem im deutschen TV gesehen habe! Vier weiße Menschen, die erklären, wie anstrengend und albern es ist, sich mit Rassismus-Kritik auseinanderzusetzen“, heißt es in einem Beitrag, der bei „Twitter“ die Runde macht.

Mir fehlen die Worte. Das ist wirklich nur noch zum Schämen. https://t.co/aV5cB8xZe7 — Saskia Esken (@EskenSaskia) January 30, 2021

SPD-Vorsitzende Saskia Esken reagiert ebenfalls entsetzt: „Mir fehlen die Worte. Das ist wirklich nur noch zum Schämen“, antwortet die Politikerin auf den Tweet.

Das ist Saskia Esken:

Saskia Hofer wurde am 28. August 1961 in Stuttgart geboren

Seit 2013 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages

Gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans bildet Esken seit dem 6. Dezember 2019 die Spitze der SPD

Auf dem Bundesparteitag erhielt sie mit 75,9 Prozent das zweitschlechteste Ergebnis, das es je bei einer SPD-Vorsitzendenwahl ohne Gegenkandidaten gab

In einem Tweet bezeichnete sich Saskia Esken als Teil der linksextremen „Antifa“

Seit 1993 ist sie mit Roland Esken verheiratet – das Paar hat drei gemeinsame Kinder

Der WDR hat sich hingegen bisher nicht zu der Kontroverse geäußert.

Sendung verpasst? Die ganze Folge des Meinungstalks kannst du dir hier ansehen.