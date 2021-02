WDR: Das gab es noch nie! Sender zeigt ganz neues Format am Sonntag – es erinnert an eine Vox-Show

Das hat es so beim WDR noch nicht gegeben! Der Karneval in der Pandemie-Zeit stellt nicht nur die Hochburgen in Köln oder Düsseldorf auf den Kopf – er ändert auch das Programm des Westdeutschen Rundfunks.

Am Sonntagabend – kurz vor Rosenmontag – wird eine Sendung im WDR ausgestrahlt, die ein klein wenig an die Vox-Sendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ erinnert.

Da der Straßenkarneval in diesem Jahr ausfallen musste, haben sich die Macher etwas anderes überlegt. An Weiberfastnacht startete das Programm in Köln mit Konzerten im Autokino. Am Sonntag können Jecken ihre kölschen Stars beim „Sing doch eine met – das Tauschkonzert“ vor den Bildschirmen live sehen. Der Titel ist an den bekannten Klassiker „Drink doch eine met“ von den Black Fööss angelehnt.

Der WDR kündigt die Sendung groß mit diesen Worten an: „Karneval 2021 ist ein sehr besonderer Karneval. Umso mehr dürfen sich unsere Zuschauer in dieser schwierigen Zeit auf ein ganz besonderes Highlight für Augen und Ohren freuen.“

Das ist der Westdeutsche Rundfunk (WDR):

entstand 1956 durch die Spaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR)

Landesrundfunkanstalt (Hörfunk und Fernsehen) von NRW mit Sitz in Köln

betreibt Regionalstudios in Düsseldorf, Dortmund, Aachen, Bielefeld, Bonn, Duisburg, Essen, Münster, Siegen und Wuppertal

Auslandsstudios in Washington und New York (USA), Brüssel (Belgien), Paris (Frankreich), Moskau (Russland), Nairobi (Kenia), Warschau (Polen) und Amman (Jordanien)

ist nach der BBC der zweitgrößte Sender Europas

finanziert sich durch die Rundfunkbeiträge und Werbung

Intendant ist Tom Buhrow

Die bekannten Kölner Bands Bläck Fööss, Höhner, Brings, Kasalla und Cat Ballou haben ihre Songs getauscht. Diese haben sie bereits im Januar in der „Live Music Hall“ in Köln corona-konform getrennt voneinander unplugged eingesungen.

Unter anderem die Höhner sind bei dem kölschen Tauschkonzert am Karnvalssonntag im WDR dabei. Foto: WDR/Tobias Erlbruch

Die Bands hören dann später im Studio zum ersten Mal die Interpretationen ihrer kölschen Kollegen. Wie es sich anhört, wenn beispielsweise die Black Fööss den Song „Et jitt kei Wood“ von Cat Ballou spielen, kannst du in den 90 Minuten am Sonntag hören.

„Sing doch eine met - das Tauschkonzert“ wird am Sonntag um 20.15 Uhr im Dritten Programm ausgestrahlt. (js)