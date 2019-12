WDR-Boss hat Coming-Out mit 62 Jahren – so sieht Kellermann nicht mehr aus

Ein Urlaub in den USA im vergangenen September hat im Leben von Georgine Kellermann (62), Leiterin des WDR-Studios in Essen, alles verändert.

Denn dort fasste sie den Schluss, sich zu outen: Sie ist ein Transgender. Als Junge wurde Georgine Kellermann als Georg geboren. Doch schon als Kind fühlte sie sich in ihrer Haut nicht wohl. Doch erst in der Pubertät merkt sie, dass sie eine Frau ist.

WDR-Boss hat Coming-Out mit 62 Jahren

Sie traut sich nicht, offen darüber zu sprechen, trägt im Beruf weiter Arbeitskleidung. Frauenkleider trägt sie nur heimlich. Doch damit ist nun Schluss. Mittlerweile kommt Georgine Kellermann als Frau zur Arbeit, trägt Lippenstift, Rock und hohe Schuhe.

„Ich habe noch viel nachzuholen“, erklärt sie im Interview mit dem WDR. „Ich habe drei Kleiderschränke, die hängen voll mit Damensachen, die ich immer dann getragen habe, wenn ich zu Hause war und in den letzten zwei, drei Jahren auch schon mal draußen. Das ist mein Stil. Das bin ich.“

Ihrer Familie und ihren Freunden erzählte Georgine Kellermann, dass sie eigentlich eine Frau ist. Im Beruf war das aber ganz anders. Es war hart für sie. „Das war ein wahnsinniger Kraftakt, all die Jahre diese Rolle zu spielen. Ich hatte die Pumps an, bis ich in die Tiefgarage des Studios fuhr. Dann habe ich sie ausgezogen. Dann bin ich arbeiten gegangen.“

— WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) December 12, 2019

Angst vor Coming-Out

Sie habe Sorge gehabt, dass man über sie lache, und Angst davor, ihrem Job nicht mehr nachgehen zu können.

Seit dem Coming-Out fühle sie sich befreit. „Ich bin frei. Ich bin sehr viel ruhiger geworden. Ich bin eine glückliche Frau geworden. Ich habe Ballast abgeworfen“, so Georgine Kellermann zum WDR.

Das Team habe wunderbar reagiert. „Ich habe so manche Träne im Auge gehabt, weil ich mir das so gewünscht hatte. Es hätte ja auch ganz anders kommen können. Es ist wunderbar. Ich fühle mich getragen.“

Das öffentliche Coming-Out war kein leichter Schritt, aber ein wichtiger. Georgine Kellermann: „Ich glaube, es gibt noch viel mehr Menschen, die in der gleichen Situation sind, wie ich es bin. Und ich hoffe, dass das Mut macht.“