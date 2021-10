Wayne Carpendale platzt der Kragen: „Bringt mich auch an meine Grenzen“

Es ist eines der Themen, das egal mit wem man diskutiert, immer wieder zielgenau zu Zoff führt. Das Gendern. Es ist ein Thema, das auch TV-Star Wayne Carpendale umtreibt.

Was ist passiert? Der Sohn von Schlager-Legende Howard Carpendale hatte zuletzt ein Interview gegeben. Als er dann jedoch seine Worte im Netz las, fielen ihm beinahe die Augen aus dem Kopf. Denn das, was da geschrieben stand, hatte Wayne Carpendale SO nie gesagt.

Wayne Carpendale: Als er DAS liest, platzt ihm der Kragen

Plötzlich waren in dem Interview mit der Zeile „Die Erfahrung hat mich an meine Grenzen gebracht“ Begriffe wie „Kolleg:innen“, „Pfleger:innen“ oder „Patient:innen“ zu lesen.

Das ist Wayne Carpendale:

Wayne Howard Carpendale wurde am 23. März 1977 in Frechen geboren

Er ist der Sohn von Schlager-Legende Howard Carpendale

Seit November ist Carpendale mit Moderatorin Annemarie Carpendale liiert

Bei Instagram macht Carpendale seinem Ärger Luft: „…und diese Erfahrung hier bringt mich auch an meine Grenzen. Im Ernst… man kann zum Gendern stehen, wie man will. Ich setze mich nicht groß dagegen ein, aber ich sehe es aus verschiedenen Gründen kritisch… diese Gründe sind hier aber nicht von Bedeutung.“

Wayne Carpendale: „Policy hat aber nichts mit meinen Zitaten zu tun“

Ihm gehe es darum, dass er nicht mit „Doppelpünktchen und Sternchen“ rede, so Carpendale.

„Und wenn ich mich entscheide, nicht zu gendern, dann möchte ich auch nicht, dass man das FÜR mich tut. Leider gibt’s gerade so einen medialen Trend, dass in (meinen) Zitaten, Interviews, auch in Pressemitteilungen und Moderationen ungefragt rumgegendert wird, weil es in die Firmen Policy passt. Policy hat aber nichts mit meinen Zitaten zu tun, die ausschließlich MICH repräsentieren und nicht etwa Verlage oder Unternehmen. So wird meine Sprache genutzt, um eine Sache zu unterstützen, für die ich mich (noch) nicht entschieden habe“, erklärt Carpendale den Grund seines Zorns.

Für viele sei dies vermutlich eine Lappalie, mutmaßt der 44-Jährige. Für ihn jedoch sei es das nicht. Es störe ihn, hier vor einen Karren gespannt zu werden. Ein Punkt, der durchaus nachvollziehbar ist.

Wayne Carpendales Vater Howard Carpendale war am Samstag in Dortmund beim „Schlagerboom“. Was in der Show so los war, liest du HIER.