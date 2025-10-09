Trauriger Abschied von Wanda Perdelwitz – SO ehrt die TV-Landschaft die Schauspielerin

Nach ihrem plötzlichen Tod wird Schauspielerin Wanda Perdelwitz nun noch einmal im Fernsehen gewürdigt. Die beliebte Darstellerin, bekannt aus dem „Großstadtrevier“, starb am Mittwoch (8. Oktober) im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen eines tragischen Fahrradunfalls. Zu ihrem Gedenken zeigt der NDR den Film „St. Pauli, 06:07 Uhr“, in dem Perdelwitz in einer ihrer eindrucksvollsten Hauptrollen zu sehen ist.

In dem emotionalen Krimidrama verkörpert sie die Polizistin Nina Sieveking – eine Rolle, die sie über neun Jahre lang im „Großstadtrevier“ mit Leben füllte. Mit ihrer warmherzigen, zugleich starken Darstellung wurde sie zum festen Bestandteil der Serie und zu einer der beliebtesten Figuren im Ensemble. Ihr Auftritt im Film gilt vielen als Höhepunkt ihrer Karriere.

Bewegender Abschied von Wanda Perdelwitz im Abendprogramm

Der NDR erinnert mit der Ausstrahlung an eine Schauspielerin, die mit Leidenschaft, Energie und Einfühlungsvermögen überzeugte. Perdelwitz spielte in fast 150 Folgen des „Großstadtrevier“ und schuf mit Nina Sieveking eine Figur, die vielen Zuschauern ans Herz gewachsen ist. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschrieben sie als inspirierende Partnerin mit großem Herz und unvergleichlicher Bühnenpräsenz.

Anstelle der ursprünglich geplanten Ausstrahlung von „Morden im Norden“ wird am heutigen Abend also der Gedenkfilm gesendet. Die Krimireihe verschiebt sich auf 23:30 Uhr. Damit wird Raum für einen würdevollen Abschied und eine letzte Begegnung mit der beliebten Schauspielerin auf dem Bildschirm geschaffen. Das berichtet auch „Gala„.

Karriere mit Herz und Leidenschaft

Wanda Perdelwitz war nicht nur im „Großstadtrevier“ ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Auch auf dem „Traumschiff“ überzeugte sie in ihrer Rolle an der Seite von Oliver Pocher und Florian Silbereisen, wo sie vielen Zuschauern in Erinnerung blieb.

„Wir verlieren nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern einen liebenswürdigen, engagierten Menschen“, sagte Frank Beckmann, der Programm-Direktor des NDR.

Mit der erneuten Ausstrahlung ehrt der NDR eine Künstlerin, die das deutsche Fernsehen über viele Jahre geprägt hat. Wanda Perdelwitz hinterlässt eine große Lücke und zugleich ein Werk, das in Erinnerung bleibt. Ihr früher Tod hat tiefe Betroffenheit ausgelöst, doch durch ihre unvergesslichen Rollen lebt sie weiter – auf dem Bildschirm und in den Herzen der Zuschauer.