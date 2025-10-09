Tragischer Fahrrad-Unfall: „Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz (†41) ist tot

Trauer um Schauspielerin Wanda Perdelwitz! Die „Traumschiff“-Darstellerin ist nach einem tragischen Fahrrad-Unfall im Alter von 41 Jahren gestorben. Das bestätigte das Umfeld der Schauspielerin nun gegenüber „Bild„.

Wanda Perdelwitz war ein großer Name in der deutschen Schauspielwelt. Vielen TV-Zuschauern dürfte sie aus Serien wie dem „Großstadtrevier“ oder auch dem ZDF-„Traumschiff“ bekannt sein. Nun ist sie im Alter von 41 Jahren verstorben.

„Traumschiff“-Star Wanda Perdelwitz (†41) ist tot

Die Todesmeldung von Wanda Perdelwitz sorgt für Schock bei den Fans. Die Schauspielerin war am 28. September in einen Fahrradunfall verwickelt und verletzte sich tödlich. Die „Traumschiff“-Darstellerin fuhr mit ihrem Fahrrad in eine geöffnete Autotür und verletzte sich lebensbedrohlich am Kopf, wie „Bild“ berichtet.

Wanda Perdelwitz dürfte den meisten aus der ARD-Sendung „Großstadtrevier“ bekannt sein, wo sie neun Jahre lang die Rolle der Polizistin Nina Sieveking spielte. Im „Traumschiff“ spielte sie die Film-Ehefrau von Oliver Pocher, die in der Serie dann zur Geliebten von Florian Silbereisen, in der Rolle des Kapitäns Max Parger, wurde.

Fans trauern um „Traumschiff“-Star

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich die Todesmeldung in Windeseile. Zahlreiche Filmfans nehmen Abschied von der gebürtigen Berlinerin. „Ich bin sprachlos, fassungslos und traurig. Die Welt verliert mit dir einen unsagbar tollen Menschen, eine großartige Schauspielerin und Hamburg eine wundervolle Mitbürgerin. Ruhe in Frieden, Wanda“, schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Ich kann es auch kaum glauben und bin traurig. Sie war eine großartige Schauspielerin. Mein Beileid alle die sie kannten und liebten. Einfach nur schrecklich!“

Ihr „SOKO“-Kollge Marek Erhardt äußert sich nach der Todesmeldung gegenüber „Bild“. „Ich bin fassungslos, ich habe selten eine so freundliche und fröhliche Kollegin kennengelernt“, so der Schauspieler.