Walter Freiwald: Bekannter TV-Star schockt mit Krebs-Diagnose – „Unheilbar krank“

Schock für die Fans! Der bekannte TV-Star Walter Freiwald (65) (unter anderem „Der Preis ist heiß“ bei RTL) hat Krebs. Das teilte der Moderator selbst am Mittwochabend bei Twitter mit und sorgt damit für Sorge bei den Fans.

Dort schreibt er in einem emotionalen traurigen Post: „Bevor die Bild oder RTL irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde.“

Walter Freiwald: TV-Moderator schockt mit Krebs-Diagnose

Und weiter heißt es dort in drastischen Worten: „Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“

Bevor die @BILD oder @RTLde irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. — Walter Freiwald (@w_freiwald) November 6, 2019

Seine Fans reagieren bestürzt auf die schreckliche Diagnose. Sie wünschen ihm alles Gute und ganz viel Kraft.

------------------------

Weitere News:

Edeka, Aldi, Rewe und Co: Du glaubst nicht, was mit Brot und Brötchen passiert, die nicht verkauft werden

Restaurant: Köche packen aus – Wenn du DAS beobachtest, solltest du schnellstens das Lokal verlassen

Top-Themen des Tages:

Klimawandel: Tausende Forscher warnen jetzt eindringlich – „Unsägliches Leid“

Hund: Bemerkenswertes Tier taucht im Garten auf – der Grund ist unfassbar süß

------------------------

Hier einige Auszüge der Kommentare bei Twitter:

Ganz viel Kraft Dir und Deiner Familie. Krebs war, ist und bleibt ein Arschloch!

verdammte scheiße. das tut mir leid. viel kraft für sie und ihre familie

Ich bin tieftraurig. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft und Segen.

Immer nach vorne schauen, das Glas ist halbvoll, Walter!

Bleibt nicht viel zu wünschen außer eine möglichst schöne und bewusste verbleibende Zeit im Kreis der Menschen die Ihnen wichtig sind.

Walter Freiwald (links) mit Harry Wijnvoord 1993 bei „Der Preis ist heiß“. Foto: imago images / Horst Galuschka

Der in Wittmund geborene TV-Moderator startete seine Karriere im Radio, bevor er 1989 zum Fernsehen wechselte. Bei RTL wurde er zunächst durch seine Off-Stimme bei „Der Preis ist heiß“ bekannt. Zuletzt war Freiwald im Dschungelcamp in 2015 dabei. Drei Tage vor dem Finale musste er das Camp verlassen. Dschungelkönigin wurde in dieser Staffel Maren Gilzer.

Er moderierte jahrelang Teleshopping-Sendungen im RTL-Shop.

Der Moderator ist verheiratet und hat zwei Söhne. (js)