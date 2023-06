Vox: Tim Mälzer schimpft über Thermomix – „Scheiß Kackgerät“

Dass Starkoch Tim Mälzer nicht auf den Mund gefallen ist, dürfte für eifrige Vox-Zuschauer keine Überraschung darstellen. Ebenso wenig, dass der Mann, der in der Hansestadt Hamburg das Restaurant „Bullerei“ betreibt, in Stresssituationen dazu neigt, auch mal die Förmlichkeiten abzulegen und wie ein Kesselflicker zu fluchen.

Und so dürfte es auch wenig überraschend gewesen sein, dass er das auch im Wettkampf mit Konkurrent Steffen Henssler tat. Schließlich standen sich die beiden ehrgeizigen TV-Köche in der Vox-Show „Mälzer und Henssler liefern ab“ im direkten Duell gegenüber.

Vox-Star Tim Mälzer im Clinch mit dem Thermomix

Das Konzept war easy. Kurz vor und während des Kochens erhalten Tim Mälzer und Steffen Henssler mehrere Hinweise zu den Personen, die sie beliefern sollen. Da ging es beispielsweise um die Frage, wer lieber Fisch oder Fleisch essen möge oder es wurden Bilder der Wohnung gezeigt, die auf den Geschmack der zu bekochenden Personen schließen lassen sollen.

Verständlich also, dass sie Mälzer und Henssler in einer Art Dauerstress befanden, der sich auch irgendwann einmal entladen musste. Und dabei musste bei Tim Mälzer ausgerechnet ein prominentes Küchengerät herhalten. So hatte Vox den Starköchen auch einen Thermomix in die Showküche gestellt. Blöd nur, dass die Bedienung Tim Mälzer scheinbar an seine Grenzen brachte.

Steffen Henssler gewinnt Duell mit Tim Mälzer

So wollte der 52-Jährige lediglich ein schnelles Koriander-Pesto machen. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht. „Wie geht der Scheiß wieder an? Scheiß-bums-drecks-Kackgerät für 1.000 Euro. Soll nur mixen, zickt rum. Ahhh, Scheiße verdammte”, schrie der Starkoch durch die gesamte Küche. Ob das nun wirklich am Gerät selbst oder doch vielleicht am Bediener lag, sei einmal dahingestellt.

Steffen Henssler jedenfalls ließ sich vom Ausbruch seines Kollegen nicht aus der Ruhe bringen. „Er ist am Kämpfen“, stellte dieser lediglich fest und grinste süffisant. Zurecht. So konnte sich der 50-Jährige am Ende durchsetzen. Mit einem halben Punkt Abstand.