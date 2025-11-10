Vox-Star Steffen Henssler verlor seine Mutter als 9-Jähriger – „Es kann immer zu Ende sein“

Normalerweise kennt man Vox-Star Steffen Henssler als schlagfertigen TV-Koch mit einem trockenen Humor und schneller Zunge. Ob in „Grill den Henssler“ oder in Kochshows auf Tour – der 53-Jährige wirkt stets souverän, selbstbewusst und energiegeladen. Doch jetzt zeigt sich der beliebte Fernsehkoch von einer ganz anderen, sehr persönlichen Seite. In der MDR-Talkshow „Riverboat“ sprach Henssler über den schwersten Verlust seines Lebens – den Tod seiner Mutter, als er erst neun Jahre alt war.

Mit ruhiger Stimme und sichtlich bewegt erzählt er, wie sich sein Alltag damals von einem Tag auf den anderen komplett verändert hat. „Ich habe bei meiner Mutter außerhalb von Hamburg gelebt. Alles schön und nett. Und dann ist sie gestorben, als ich neun war“, berichtet Henssler offen. Nach dem Tod seiner Mutter musste er seine vertraute Umgebung, Freunde und Schule hinter sich lassen, um zu seinem Vater nach Hamburg zu ziehen. „Rückwirkend betrachtet sieht man das als großen Umbruch – in dem Moment nimmst du das als Neunjähriger nicht so bewusst wahr. Es ist natürlich ein unglaubliches Ereignis, was für Auswirkungen das hat, das merkst du erst später“, so der Vox-Fernsehkoch.

Wie der Verlust das Leben des Vox-Stars geprägt hat

Der frühe Tod seiner Mutter hat Spuren hinterlassen und gleichzeitig seine Sicht auf das Leben geprägt. „Wenn du mit neun Jahren deine Mutter verlierst, wird dir unbewusst bewusst: Es kann immer zu Ende sein“, sagt Vox-Star Steffen Henssler in der Talkshow. Diese Erkenntnis habe ihn gelehrt, den Moment zu schätzen und das Leben intensiver zu genießen. Das berichtet auch „RTL„.

Anstatt zu verzweifeln, habe er aus der Tragödie eine besondere Stärke gezogen: „Durch dieses Ereignis, kann ich jetzt so rückwirkend sagen, habe ich eine unheimliche Liebe am Leben entwickelt.“ Es ist eine Botschaft, die viele Zuschauer im Studio sichtbar bewegt – und eine Seite des TV-Stars, die man nur selten zu sehen bekommt.

Steffen Hensslers Offenheit berührt

Mit dieser ehrlichen Erinnerung zeigt Vox-Bekanntheit Steffen Henssler, dass auch hinter einem humorvollen Entertainer oft tiefe Erfahrungen stehen. Seine Offenheit berührt und inspiriert zugleich – vor allem, weil er aus einem schmerzhaften Verlust die Kraft gezogen hat, das Leben zu feiern.

Was bleibt, ist eine klare Botschaft, die Henssler mitnimmt und weitergibt: Das Leben ist kostbar – und jeder Tag zählt. Ein Gedanke, den er auch in seinen Vox-Sendungen unbewusst immer wieder vermittelt: Mit Leidenschaft, Energie und der Freude daran, Menschen zusammenzubringen.