Vox: Stars lassen im Fernsehen die Hüllen fallen – der ernste Grund berührt die Zuschauer

Acht Promi-Frauen, eine Show, Star-Designer Guido Maria Kretschmer und die gute Sache. Das steht im Mittelpunkt der Vox-Sendung „Showtime of my Life“.

Es sind persönliche Geschichten, die berühren. Sie haben alle etwas gemeinsam: eine schreckliche Krebserkrankung. Bei Vox haben sich acht Promi-Frauen getroffen, die sich im Fernsehen ausziehen. Um so darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sein können. Denn sie können Leben retten.

Vox: Promis lassen die Hüllen fallen

Die Botschaft der Vox-Sendung: Wenn die Stars im Fernsehen vor einem Millionenpublikum die Hüllen fallen lassen können, dann kann es jeder Mann und jede Frau auch beim Arzt.

Jede achte Frau in Deutschland erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs.

Acht Promi-Frauen lassen bei Vox die Hüllen fallen. Foto: TVNOW

Diese Frauen machen bei „Showtime of my Life“ mit:

Mimi Fiedler

Nicole Staudinger

Ulla Kock am Brink

Elena Carriére

Mirja Du Mont

Nadine Angerer

Stefanie Hertel

Lili Paul-Roncalli

Bestseller-Autorin Nicole Staudinger ist selbst an Brustkrebs erkrankt - und hat überlebt. Weil der Krebs bei ihr frühzeitig erkannt wurde. Ihre Ärztin ist in der Show zu Gast und erklärt: Jede achte Frau in Deutschland erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs.

---------------

Weitere TV-News:

„Bares für Rares“: Als Horst Lichter DIESES Erbstück sieht, ist er total irritiert – „Sieht fast aus wie bei einem DJ“

„First Dates“ (Vox): Kandidatin macht Gastgeber Roland Trettl ein Kompliment – er versteht die Welt nicht mehr

WDR: „Die letzte Instanz“ sorgt für Entsetzen – Komikerin fällt vernichtendes Urteil: „Blamage“

---------------

Vox-Zuschauer sind berührt

Gemeinsam mit „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse studieren die Promis einen Tanz zum Song „Survivor“ ein, an dessen Ende sie die BHs fallen lassen. Während der Sendung bei Vox fließen viele Tränen. Nicht nur bei den teilnehmenden Frauen und Moderator Guido Maria Kretschmer, auch bei den Zuschauern. „Irgendjemand schneidet vor meinen Augen Zwiebeln“, schreibt eine Frau bei Twitter.

Irgendjemand schneidet vor meinen Augen Zwiebeln...

Showtime of my Life#soml — Gina Lollo (@Gina99452993) February 1, 2021

+++ ARD: Beliebte Krimiserie wird nach 5 Jahren fortgesetzt – doch die Sache hat einen Haken +++

Und eine andere findet: „So eine schöne Sendung. Absolute Empfehlung!“ Nach den Frauen am Montag sind am Dienstag die Männer dran. (cs)

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Showtime of my Life“ kommt am 1. und 2. Februar um 20.15 Uhr bei Vox. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.