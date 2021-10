Vox: Bittere Klatsche für „Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer – Sender stellt Show ein

Mit seinen bissigen Kommentaren hat Designer Guido Maria Kretschmer der Vox-Show „Shopping Queen” zum Kult-Status verholfen. Der Mode-Guru Guido Maria Kretschmer ist wohl einer der beliebtesten TV-Gesichter beim Sender Vox.

Dass der Name alleine aber längst nicht den Quoten-Hit garantiert, musste nicht nur der Sender, sondern auch Guido Maria Kretschmer schmerzlich erfahren. Dabei hatte Vox in diesem Jahr gleich zwei neue Formate mit Guido aus dem Boden gestampft hatte – jetzt musste der Sender schon nach der ersten Folge von „Guidos Wedding Race“ eine drastische Entscheidung treffen.

Vox: Vor Ausstrahlung war Guido Maria Kretschmer noch total überzeugt

Nach nur einer Folge wurde „Guidos Wedding Race“ wieder eingestellt. Foto: RTL / Silas Stein

Nach nur einer einzigen Folge von „Guidos Wedding Race“ wird die Sendung von Vox eingestellt. Eine bittere Klatsche für Guido Maria Kretschmer, der sehr an das Konzept geglaubt hat.

„Es ist anders als andere Hochzeitsformate wie etwa 'Traumhochzeit', weil ich es machen darf. Die Show trägt meine Handschrift. Ich bin als Designer Teil der Show, aber eben auch als Mensch – als jemand, der sehr nah dabei ist“, so der Designer noch Anfang Oktober gegenüber der Nachrichtenagentur „spot on news“.

Guido Maria Kretschmer zeigt Foto aus seiner Jugend – hättest du ihn erkannt?

Vox: Ein Satz mit X – „Guidos Wedding Race“ erzielt „katastrophale” Quoten

Doch beim Publikum fällt die Sendung, in der mehrere Paare um eine Traumhochzeit inklusive Trauung von Guido Maria Kretschmer höchstpersönlich kämpfen, durch. Wie „Quotenmeter” berichtet, hat die erste Folge gerade einmal 2,3 Prozent Marktanteil erreichen und nicht mehr als 0,57 Millionen Zuschauer zählen können. Die Quoten seien „katastrophal”.

In „Guidos Wedding Race“ begleitete der Designer das Gewinnerpaar bis zum Traualtar. Foto: RTL / Silas Stein

Das ist augenscheinlich auch dem Sender nicht entgangen. Vox wirft die zweite und vorerst letzte Folge von „Guidos Wedding Race“ sogar direkt aus dem Programm. Wer sich also darauf gefreut hat, am 17. Oktober eine neue Folge zu sehen, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt Vox am Sonntagabend eine weitere Ausgabe von „Kitchen Impossible“.

Zuletzt hatte Guido Maria Kretschmer noch Grund zur Freude. Über welchen Meilenstein sich der „Shopping Queen“-Star freuen durfte, erfährst du hier.

Warum Danni Büchner nach dem „Shopping Queen”-Auftritt ihrer Tochter Joelina plötzlich ausflippte, liest du hier.