Bitter! Vox schmeißt Doku-Soap blitzschnell aus dem Programm

„Volle Kraft voraus“? Von wegen! Nach nur zwei Folgen hat VOX seiner Kreuzfahrt-Doku den Stecker gezogen. Der Grund dürfte dank der miesen Quoten wenig überraschen.

Die zweite Staffel sollte eigentlich das zeigen, was die Zuschauer lieben: Sonne, Meer, Fernweh. Doch beim Publikum kam das gar nicht an. Weniger als 500.000 Menschen schalteten zuletzt am Freitagabend (05.09.) laut dem Medienmagazin „DWDL“ ein. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dümpelte die Show sogar bei kläglichen 3,3 Prozent Marktanteil herum.

Vox zieht die Reißleine

Für VOX ein Desaster. Offiziell spricht der Sender von „programmstrategischen Gründen“. Doch jeder weiß, bei solchen Zahlen greift schnell die Reißleine. Damit ist der Traum von „Volle Kraft voraus“ im linearen TV geplatzt. Aber wer sich die Luxusliner-Story trotzdem gönnen will, kann das bei RTL+ tun. Dort gibt’s alle bereits ausgestrahlten Folgen, inklusive der noch nicht gezeigten Episoden drei und vier.

Und was kommt jetzt stattdessen freitags um 20.15 Uhr? VOX setzt auf Bewährtes und auf Drama, Liebe, Herzschmerz. Am 12. September läuft „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt – Tansania: Bewährungsprobe für die Liebe“. Eine Woche später geht es weiter mit „Goodbye Deutschland! Hochzeit in Kenia und eine neue Liebe auf Santorini“.

Ab dem 26. September übernimmt dann das nächste Reality-Format: „Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders“. Dort im Fokus sind unter anderem Realitystars Emma Fernlund und Umut Tekin, die man noch aus „Temptation Island VIP“ und dem „Sommerhaus der Stars“ kennt.

Alle Folgen von „Volle Kraft voraus“ können Fans auf RTL+ nachschauen.