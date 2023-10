Vox: „Ab ins Beet“-Star Ralf Ender unerwartet gestorben – „Wir vermissen ihn unendlich“

Große Trauer um Ralf „Ralle“ Ender. Der Star aus der Vox-Garten-Soap „Ab ins Beet“ ist plötzlich und völlig unerwartet am 12. Oktober verstorben. Das bestätigt die Produktionsfirma Tokee bros.

Der bekennende Schalke-Fan und Ruhrpottler (stammt aus Herne) eroberte die Herzen der Zuschauer mit seiner lockeren Art im Sturm. Sein unerwarteter Tod erschüttert seine Fans nun.

Vox-Star Ralf Ender plötzlich tot

Auf der Facebook-Seite von „Ab ins Beet!“ wurden ein paar rührende Worte zum Tod des Vox-Darstellers verfasst: „Gestern ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf „Ralle“ Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben.“

Ralf Enders Fans kommentieren unter den Beitrag Sätze wie „Mein Beileid. Ich hab ihn immer so gern gesehen“ oder „Oh nein. Das ist ja furchtbar. Es tut mir unendlich leid. Mein Beileid an die Lebensgefährtin sowie an die Familie und Freunde. Bin gerade geschockt.“

Laut Vox war der Hobby-Gärtner zuletzt im Frühjahr und Sommer 2023 in der Sendung „Ab ins Beet“ zu sehen. Darüber hinaus kennt man ihn und seine Partnerin Conny auch aus den Vox-Formaten „Einmal Camping, immer Camping“, „Die Superchefs“ und „Ab in die Ruine“.