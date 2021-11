Vox: Traurige Gewissheit – diese Kult-Sendung wird abgesetzt

Diese Nachricht müssen Vox-Zuschauer sicherlichlich erst einmal verdauen. Wie jetzt bekannt wurde, nimmt Vox eine echte Kult-Show aus dem Programm.

Am Sonntag (21. November) startet ab 18:15 Uhr eine neue Staffel von „Biete Rostlaube, suche Traumauto“. Wie „Quotenmeter“ berichtet, wird es die letzte sein, denn Vox schmeißt die Serie raus.

Vox: Sender schmeißt beliebte Sendung aus seinem Programm

„Biete Rostlaube, suche Traumauto“ mit Moderatorin Panagiota Petridou ist seit rund zehn Jahren im Programm bei Vox. Jetzt ist nach über 100 Episoden aber Schluss, wie Vox bestätigt. Dabei fuhr die Serie zuletzt teilweise gute Werte ein.

Das ist Vox:

Deutschsprachiger Privatsender der RTL Group

Gehört seit 1999 zu RTL Deutschland

Der Sitz liegt in Köln

„Vox“ ist Latein und bedeutet Stimme

Der Sender liefert eine Bandbreite an Unterhaltung – vor allem die Gadget-Show „Hot oder Schrott” ist bei den Zuschauern sehr beliebt

Vox: „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ wird abgesetzt!

„Nach mehr als zehn Jahren auf der Überholspur, über 120 Sendungen und neun sehr erfolgreichen Staffeln, haben wir uns nun mit allen Beteiligten gemeinsam dazu entschieden, keine weiteren Folgen von ‚Biete Rostlaube, suche Traumauto‘ zu produzieren“, sagt Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz.

Panagiota Petridou moderierte auf Vox „Biete Rostlaube, suche Traumauto“. Foto: IMAGO / Future Image

Vox: Panagiota Petridou ist dankbar für die Zeit

„Ich hatte nie das Gefühl eine Sendung zu drehen. Es war eher so, dass eine Kamera mitlief“, sagt Panagiota Petridou zu dem Serien-Aus. „In zehn Jahren ‚Biete Rostlaube, suche Traumauto‘, hat man mich einfach machen lassen und mich hat es so glücklich gemacht, ein so tolles Team um mich zu haben“, wird die Moderatorin von „Quotenmeter“ zitiert.

