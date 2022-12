Vox kündigt Feiertagsprogramm an: Dieser Film fällt aus der Reihe

Zu Weihnachten gehört bei vielen wie Kartoffelsalat und Würstchen wohl auch mindestens ein gemütlicher Familienabend auf der Couch. Und wie jedes Jahr bedienen die Sender eben diesen Wunsch nach Abschalten, indem sie ihr Publikum mit einem illustren Unterhaltungsprogramm zum Anschalten animieren.

Auch Vox zieht mit und präsentiert Unterhaltung für die ganze Familie. Ein Film will aber so gar nicht in das Programm passen, das Vox schon vor den Feiertagen veröffentlicht hat.

Vox kündigt Weihnachtsprogramm an

Am 24. Dezember läutet Vox den Weihnachtsmorgen mit Drew Barrymore und „Auf immer und ewig“ ein. Ab 12.35 Uhr übernehmen Bill Murray und Andie Mac Dowell mit „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Pünktlich zur Kaffeezeit schaut Jim Carrey dann als „Der Grinch“ im Wohnzimmer der Vox-Zuschauer vorbei. Marvel-Fans kommen anschließend um 18.05 Uhr mit „Ant-Man“ auf ihre Kosten. Zur Primetime bringt Vox den Familienfilm „Eine zauberhafte Nanny“.

„Täglich grüßt das Murmeltier“ begrüßt dann auch am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) die Frühaufsteher um 5.10 Uhr und läutet damit den Tag der Romantik-Komödien ein.

Vox zeigt Halloween-Klassiker vor Silvester

Ähnlich kultig wie der Klassiker von 1993 ist auch das Primetime-Highlight mit Julia Roberts und Richard Gere. Um 20.15 Uhr zeigt Vox „Pretty Woman“ – damit geht der Tag der großen Gefühle nach Filmen wie „Verliebt in die Braut“, und „10 Dinge, die ich an dir hasse“ auch zu Ende.

Wer Julia Roberts und Richard Gere in ihren Paraderollen verpasst hat, kann am 26. Dezember noch einmal zur Wiederholung um 17.50 Uhr einschalten. Zwischen den Tagen zeigt Vox dann wieder sein gewohntes Programm, bis es kurz vor Silvester einen Film zu sehen gibt, der auf den ersten Blick so gar in die nach-weihnachtliche Stimmung passt.

Denn am 29. Dezember zeigt Vox „Die Addams Family“. Die Geschichte um die gruselige Familie Addams dürften viele sicherlich eher mit Halloween als mit Weihnachten verbinden. Gut möglich allerdings, dass Vox damit auf den Hype um die Netflix-Serie „Wednesday“ anspringt. In dem Format geht es um die Tochter der Familie, gespielt von Jenna Ortega, die einem grausamen Geheimnis auf der Spur ist. Innerhalb kürzester Zeit schaffte es die Serie in die Top 3 der beliebtesten Netflix-Serien.