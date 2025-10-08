Vox macht es offiziell – neue Show mit Tim Mälzer

Mit Sendungen wie „Grill den Henssler“ oder „Kitchen Impossible“ feiert Vox seit Jahren große Erfolge. Die Kochformate scheinen beim Publikum sehr gut anzukommen – zumindest, wenn es um die Quote geht.

Kein Wunder also, dass Vox nun mit einer neuen Sendung nachlegt. Protagonist ist dabei kein Geringerer als Tim Mälzer, der mit seiner direkten und manchmal ziemlich unkonventionellen Art, zu kochen, bestens unterhält.

Vox zeigt neue Show mit Tim Mälzer

Tim Mälzer gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten TV-Köchen Deutschlands. Mit seinen Formaten hat er bereits Millionen Zuschauer begeistert – und ist damit noch lange nicht fertig. Wie Vox bekanntgegeben hat, sehen ihn seine Fans schon bald in seiner neuen Show namens „Mälzers Meisterklasse“.

„In insgesamt sechs Folgen nimmt Tim Mälzer als Mentor und Coach eine handverlesene Auswahl von 12 Gastro-Profis, ausgebildeten Köchen und talentierten Autodidakten unter seine Fittiche. Sein Ziel: Jemanden zu finden, der erinnerungswürdige und bemerkenswerte Teller kreiert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der „Kitchen Impossible“-Star freut sich bereits tierisch auf seine neue Sendung. „Kochen ist für mich nicht nur ein Handwerk, das man einfach nur erlernt. Es geht darum, Haltung zu zeigen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln und mutig zu sein. In ‚Mälzers Meisterklasse‘ möchte ich Talente dabei begleiten, genau diesen Weg zu finden“, sagt er im Vox-Interview.

Vox zeigt die neue Sendung von Tim Mälzer ab dem 4. November um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die einzelnen Folgen gibt es auch vorab auf RTL+.