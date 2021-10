VOX lässt die Bombe platzen: Jetzt darf es jeder wissen

Endlich ist es wieder so weit. 2022 zeigt Vox neue Folgen seiner Musik-Show „Sing meinen Song“. Und wie jedes Jahr warten die Fans sehnlichst auf die neue Besetzung.

Jetzt hat Vox endlich die Bombe platzen lassen. Doch wer darf bald bei „Sing meinen Song“ performen?

VOX lässt die Bombe platzen: SIE sind bei „Sing meinen Song“ dabei

Ein alter Bekannter ist wieder mit dabei. So darf Sänger Johannes Oerding zum zweiten Mal in Folge den Gastgeber bei „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ geben.

Er darf unter anderen Sänger Clueso begrüßen. Der Erfurter, der mit seinem Song „Chicago“ 2006 den Durchbruch schaffte, hat bislang neun Alben veröffentlicht. Seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen dürften also genügend Song-Auswahl haben.

Die neue Besetzung von „Sing meinen Song“. Foto: RTL

Eine, die sich bei Clueso bedienen darf, ist Floor Jansen. Die wurde als Sängerin der Band „Nightwish“. Ihre Stimme gepaart mit den Popsongs von Clueso und Oerding... das könnte spannend werden.

Vox holt die Sängerin von Nightwish und Superstar Kelvin Jones

Als weibliche Unterstützung bekommt Floor die Damen Lotte und Elif an die Seite gestellt. Erstere wurde durch den Song „Auf das, was da noch kommt“ bekannt, den sie mit Sänger Max Giesinger aufnahm. Elif dagegen legte einen grandiosen Auftritt beim „Free ESC“ hin. Die 28-Jährige Berlinerin war mit aufgeschminkten Hämatomen auf der Bühne erschienen, protestierte mit der Aktion gegen Gewalt an Frauen.

Internationales Flair bringt ebenfalls Soulsänger Kelvin Jones in die Runde. Der Brite, der in Simbabwe geboren wurde, erreichte durch den Song „Call you home“ Superstar-Status. Komplettiert wird das Team durch das Duo „SDP“. Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin sind für ihre irren Liveshows bekannt. Es dürfte also spannend werden. Los geht es übrigens im Frühjahr 2022.

