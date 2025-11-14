Noch im Dezember – Vox zeigt neues Format im Programm

Der Fernsehsender Vox bietet Autoliebhabern ab Dezember ein besonderes Schmankerl an. Mit „Die Autoschatzsucher – Rost, Staub und Blechjuwelen“ bringt Vox frischen Wind in den Sonntag-Vorabend. Die neue Show startet am 7. Dezember um 18.10 Uhr und beleuchtet die spannende Suche nach vergessenen Automobilschätzen.

Vox lockt mit Auto-Abenteuern

Doch worum geht es in der neuen Show? Drei Teams begeben sich auf eine packende Mission: Sie spüren alte und oft vergessene Autos auf, retten diese und versuchen, den Schätzen neues Leben einzuhauchen. Was für manche nur rostige Schrottkarren sind, entpuppen sich für die Autoschatzsucher als wertvolle Juwelen, die teils ein kleines Vermögen einbringen können.

Auto-Fans kommen bei Vox voll auf ihre Kosten: Vor dem neuen Format läuft um 17.00 Uhr wie gewohnt der Klassiker „auto.mobil“, der diesen Sonntag seinen 30. Geburtstag mit einer Jubiläums-Ausgabe feiert. Anschließend übernehmen um 19.10 Uhr die beliebten „Autodoktoren“, die ebenfalls für beste Unterhaltung sorgen.

Das neue Format reiht sich perfekt in die bestehende Auto-Tradition des Senders ein und lockt mit Spannung sowie emotionalen Momenten. Mit einem klaren Fokus auf Fahrzeuge bleibt sich Vox treu und macht den Sonntagabend zum Pflichttermin für alle, deren Herz für PS schlägt. Ab Dezember ist das Fernsehen wieder ein bisschen unterhaltsamer!