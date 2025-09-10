Nach zehn Jahren – Vox feiert offizielles Serien-Comeback

Zehn Jahre nach der preisgekrönten Vox-Dokumentation „Asternweg“ kehrt der Sender mit einer Fortsetzung zurück. Die Langzeitbeobachtung des Kaiserslauterer Viertels legte 2015 den Grundstein für zahlreiche Sozialreportagen im deutschen Fernsehen. Zum Jubiläum sollen neue Entwicklungen und Herausforderungen im Asternweg dokumentiert werden.

Vox holt Doku zurück ins Programm

Am 15. und 22. Oktober zeigt Vox „Asternweg – 10 Jahre danach“. Die Dokumentation begleitet die Bewohner erneut über Monate. Dabei liegt der Fokus darauf, Veränderungen im Viertel und im Leben der Menschen aufzuzeigen. Aber auch gesellschaftliche Entwicklungen spielen in der Neuauflage der Sendung eine wichtige Rolle.

+++ auch interessant für dich: Vox macht es offiziell – Guido Maria Kretschmer darf sich freuen +++

Vox kehrt an den Ursprung der Sozial-Doku zurück

„‚Asternweg – Eine Straße ohne Ausweg‘ war 2015 die erste abendfüllende Dokumentation, die Menschen aus einem sozialen Brennpunkt über längere Zeit begleitet und ihnen damit eine Stimme gegeben hat“, erklärte Vox-Programmchef Marcel Amruschkewitz. Der Asternweg erreichte damals große Aufmerksamkeit und inspirierte viele weitere Sozial-Dokus in Deutschland.

+++ auch spannend: Paukenschlag bei „Die Höhle der Löwen“ – Serien-Liebling kehrt zurück +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Fortsetzung verbindet Vergangenheit mit Gegenwart. Die Zuschauer treffen auf bekannte Gesichter und lernen neue Protagonisten kennen. Vox zeigt dabei ehrlich, welche Herausforderungen geblieben sind. Mit dieser Rückkehr setzt Vox erneut ein Zeichen in der deutschen Fernsehkultur und stärkt das Genre der Sozial-Dokumentationen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.