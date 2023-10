Vox-Star Ralle Enders tot: Beim letzten Dreh wurde er veräppelt

Er war ein Mann aus dem Pott. „Ab ins Beet“-Star Ralf ‚Ralle‘ Enders war lustig, manchmal ein bisschen ruppig, aber immer ein herzensguter Typ. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Vox-Darsteller im Alter von 63 Jahren völlig überraschend verstorben war.

„Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich“, hieß es am vergangenen Freitag (13. Oktober 2023) auf der Facebookseite von „Ab ins Beet“. Was folgte, waren zahllose Trauerbekundungen ob des viel zu frühen Todes des leidenschaftlichen Schalke-Fans.

Große Trauer um Vox-Star Ralle Enders

Via Instagram meldeten sich nun auch seine beiden Vox-Kollegen Maren Kissing und Claus Scholz. Zusammen mit Ralle hatten sie etliche Stunden im Schrebergarten verbracht, den Mann aus dem Ruhrgebiet schätzen gelernt.

Und so teilten die beiden Videos aus all den Jahren „Ab ins Beet“. Da wurde das ein oder andere Bierchen genossen, Karaoke gesungen und Schnittchen schnabuliert. Und ganz am Ende, der arme Ralle auch ein bisschen hinters Licht geführt, wie Maren via Instagram zugab.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Legendär: Unser letzter Dreh zusammen. Ich hab Schnittchen gemacht und Ralles Sorge war, dass die Fleischwust veggie ist (was sie natürlich ist!) . Hat er nicht gemerkt – hat ihm geschmeckt“, scherzt die TV-Darstellerin.

„Er wird uns allen so sehr fehlen“

Seine Fans jedenfalls vermissen Ralle tierisch. „Er wird uns allen so sehr fehlen. Lieber Claus und liebe Marion, mein herzlichstes Beileid und natürlich auch an Conny. Was habe ich Ralles Austaster geliebt. Einer der sein Herz am rechten Fleck hatte“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Mehr Nachrichten:

Eine andere Zuschauerin schreibt: „Es ist so traurig, dass Ralle nicht mehr da ist. Ich werde ihn in den Sendungen vermissen.“ Und eine dritte ergänzt: „Wir tragen unsere Lieben alle in unseren Träumen, unseren Herzen und immer, wenn wir über sie reden und uns die schönen Erinnerungen aufsteigen, werden sie niemals vergessen sein.“