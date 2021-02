VOX-Autohändlerin Panagiota Petridou bricht ihr Schweigen – „bin angefeindet worden“

Man nennt sie auch die deutsche Jennifer Aniston. Seit 2010 handelt VOX-Star Panagiota Petridou in der Doku-Soap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ mit Fahrzeugen, ist für ihre kesse Art bekannt.

Die Moderatorin mit griechischen Wurzeln – die ihre Hollywood-Doppelgängerin Jennifer Aniston übrigens auch hat – zeigt sich auf Instagram aber nun ausnahmsweise mal von ihrer ernsteren Seite.

Denn VOX-Star Panagiota Petridou hat ein Anliegen, das ihr nahegeht.

Panagiota Petridou handelt bei VOX mit Autos. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

VOX-Autohändlerin Panagiota Petridou bricht ihr Schweigen

„Ich wollte euch von einer Sache erzählen, die mir sehr am Herzen liegt“, beginnt die 41-Jährige ihre Worte in ihrem Instagram-Video. Panagiota versucht aktuell, die 30-Tage-Vegan-Challenge durchzuziehen. Sie ist seit 2014 bereits Vegetarierin, will jetzt obendrein also 30 Tage lang neben Fleisch- auch auf jegliche Tierprodukte verzichten.

Und das ist offenbar gar nicht so einfach.

------------------------

Das ist VOX-Star Panagiota Petridou:

Sie wurde am 13. Juli 1979 in Solingen geboren

Panagiotas Eltern kommen aus Griechenland

Seit 2010 ist Panagiota Petridou Moderatorin in der VOX-Doku „Biete Rostlaube, suche Traumauto“

2013 moderierte sie kurzzeitig die Sendung „Abgewürgt und Ausgebremst“

Panagiota Petridou spielte 22 Jahre lang Handball, unter anderem bei Borussia Dortmund in der 3. Liga

2012 beendete sie ihre Handballkarriere bei Fortuna Düsseldorf mit dem Aufstieg in die Oberliga

------------------------

Die VOX-Moderatorin erzählt von einem Erlebnis, das ihr nicht mehr aus dem Kopf geht:

„Jetzt bin ich in einen Supermarkt – zu Rewe – gegangen, hab gedacht, die haben ja bestimmt viel Auswahl. Hab also eine nette Verkäuferin gefragt nachdem ich nicht klarkam: ‘Haben Sie eine vegane Alternative zu Crème fraîche? Als hätte ich gefragt: ‘Darf ich deinen Erstgeborenen umbringen?‘ Guckt die mich an: ‘Nä, das ist überhaupt nicht gefragt bei uns.‘ Ich meinte dann so: ‘Doch gerade in diesem Moment jetzt schon.‘ Und sie: ‚Ja Sie, aber sonst fragt hier keiner nach“, so Panagiota Petridou.

Sie habe sich schließlich immer schlechter gefühlt, verrät sie weiter. „Und dann guckte sie so auf meine Stiefel und sagte: ‚Wobei Sie tragen ja auch Leder.‘ Ich gucke die an und sage: ‚Ja und Sie, sind Sie von der veganen Polizei?“

------------------------

Weitere Promi-Themen:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

RTL: „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin sieht DAS in der Live-Sendung – plötzlich bricht sie in Tränen aus

„Bauer sucht Frau“: Riesenüberraschung nach RTL-Show! Liebesglück bei ehemaligen Kandidatinnen

ARD: „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner geht spazieren – plötzlich entdeckt sie eine Nachricht am Baum

------------------------

Panagiota Petridou: VOX-Star wurde „angefeindet“

Panagiota fühle sich „durch die Blume angefeindet“ und habe daraufhin „gedacht, jetzt bist du nicht mal einen Tag auf der Suche nach veganen Alternativen, und bist so angefeindet worden.“

Für die VOX-Beauty ändert sich trotz dieser Erfahrung im Supermarkt aber vorerst nichts. Sie will auch weiterhin ihren Speiseplan ohne Eier und Co. ausrichten. Nur eine Sache kann Panagiota Petridou noch nicht sagen: „Ich weiß nicht, wo diese Reise hingeht.“