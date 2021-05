Vox-Moderatorin teilt sexy Bikini-Bild – Fans flippen komplett aus „Richtig heiß“

Vor der Kamera zeigt sich Vox-Star Panagiota Petridou gerne mit den unterschiedlichsten Karosserien. Seit 2010 handelt die 41-Jährige in der Doku-Soap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ mit Fahrzeugen. Nicht zuletzt ihre große Klappe und – zweifellos – ihre Ähnlichkeit mit Hollywoodstar Jennifer Aniston machten Vox-Moderatorin Panagiota Petridou deutschlandweit bekannt.

Panagiota Petridou handelt bei VOX mit Autos (Archivbild). Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Privat mag sie dagegen auch mal ruhige Momente – am liebsten am Strand in ihrer Heimat in Griechenland. Das beweist Panagiota jetzt mit einem sexy Bikini-Bild am Meer. Und ihre Fans reagieren eindeutig.

Vox-Moderatorin Panagiota Petridou: Sexy Bikini-Bild am Strand

Die Vox-Beauty freut sich riesig, dass der Tourismus in Griechenland wegen besserer Corona-Zahlen langsam wieder Fahrt aufnimmt. Auf Instagram zeigt sich Panagiota Petridou deshalb jetzt im heißen Strandoutfit und präsentiert ihre Top-Bikinifigur. Das Foto stammt aus einem Urlaub aus vergangenen Zeiten, denen die TV-Autoexpertin offenbar hinterhertrauert.

------------------------

Das ist VOX-Star Panagiota Petridou:

Sie wurde am 13. Juli 1979 in Solingen geboren

Panagiotas Eltern kommen aus Griechenland

Seit 2010 ist Panagiota Petridou Moderatorin in der VOX-Doku „Biete Rostlaube, suche Traumauto“

2013 moderierte sie kurzzeitig die Sendung „Abgewürgt und Ausgebremst“

Panagiota Petridou spielte 22 Jahre lang Handball, unter anderem bei Borussia Dortmund in der 3. Liga

2012 beendete sie ihre Handballkarriere bei Fortuna Düsseldorf mit dem Aufstieg in die Oberliga

------------------------

„Unter anderem eröffnet Griechenland wieder die Tourismus-Saison! Ich freue mich über positive Nachrichten... Es ist immer so schön dort und ich hab echt Heimweh“, kommentiert Panagiota dazu.

Bei diesem sexy Schnappschuss vor traumhafter Meeres-Kulisse kein Wunder. Sängerin und Moderatorin Kim Fischer ist hellauf begeistert vom Bikini-Body der VOX-Moderatorin: „Und ich hätte gerne deinen Bauch.“

Auch ihren restlichen Instagram-Follower gefällt, was sie sehen:

„Sportlich“

„Du siehst richtig heiß aus“

„Perfekt!“

„Tolles Foto, siehst toll aus“

Die restlichen Kommentare bestehen überwiegend aus Herzchen-Emojis. Keine Frage: Vox-Star Panagiota Petridou sieht auch mit ihren 41 Jahren immer noch super im Bikini aus! (jhe)

