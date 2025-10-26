Regelverstoß bei „Hensslers Dreamteam“ – Steffen Henssler trifft eine folgenschwere Entscheidung

Steffen Henssler ist bekannt für sein Temperament – doch in seiner neuen VOX-Show „Hensslers Dreamteam“ zeigt der TV-Koch, dass er auch Größe beweisen kann. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl trat der „Grill den Henssler“-Star gegen Alexander Herrmann, Lisa Angermann und Jari Dochat an. Drei Michelin-Sterne, zwei Hauben und sieben „The Taste“-Siege standen damit auf der Gegenseite – ein Duell auf Augenhöhe, das in mehreren Koch- und Quizrunden entschieden wurde.

Schon der Auftakt hatte es in sich: Schnitzel, Steckrübe, Grünkohl, Harzer Käse und Radi – eine Herausforderung selbst für Profis. Herrmann beklagte genervt den „stinkenden Käse“, während Henssler mit markigen Sprüchen glänzte. Am Ende lag „Team Henssler“ vorn – zumindest kurzzeitig.

Fairness mit Folgen bei „Hensslers Dreamteam“

In der zweiten Runde musste Ali Güngörmüs am Grill zeigen, was er kann. Als Gegner stand ihm Jari Dochat gegenüber, der allerdings in Zeitnot geriet und seine Teller zu spät abgab – eigentlich ein klarer Regelverstoß. Doch statt auf den Punktesieg zu bestehen, zeigte Henssler Herz: Er ließ die verspäteten Gerichte zur Wertung zu. Herrmann dankte ihm sichtlich bewegt: „Danke für diese Charakterstärke, für dieses Teamplay.“

Doch ausgerechnet diese noble Geste rächte sich. Die Jury um Johann Lafer, Roland Trettl und Haya Molcho lobte beide Teams, entschied aber knapp zugunsten von Herrmann. Auch die anschließende Quizrunde ging verloren – und Henssler verlor wertvolle Kochminuten fürs Finale.

Am Ende siegt das andere Dreamteam

Im letzten Durchgang lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gefordert war ein Drei-Gänge-Menü, in dem Käse die Hauptrolle spielte. Trotz der verkürzten Zeit gelang „Team Henssler“ ein beeindruckendes Ergebnis – doch die Jury entschied hauchdünn mit 85:83 für Herrmann und seine Crew.

Henssler nahm die Niederlage sportlich: „Ich bin eigentlich eisenhart – aber das war fair“, sagte er und gratulierte dem Sieger-Team. Auch wenn „Team Herrmann“ am Ende den Pokal in die Höhe reckte, war eines klar: Der wahre Gewinner des Abends war Henssler – mit Fairness, Sportsgeist und jeder Menge Unterhaltung.

